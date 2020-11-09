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Центральный защитник Шахтера стал отцом

Премьер-лига
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Центральный защитник Шахтера стал отцом
Новина українською

В семье 27-летнего грузинского защитника "Шахтера" Давида Хочолавы - пополнение.

В пятницу, 6 ноября, жена Юлия подарила Давиду сына.

Мальчик ростом 58 сантиметров и весом 4 килограмма 590 граммов, его назвали Александром.

Любимая, спасибо за лучший день в моей жизни! - написал Хочолава в Instagram.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Хочолава
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Источник:
Шахтар

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