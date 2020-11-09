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Скрипник сравнил матч с Ворсклой с поединком из греческим АЕК
Поблагодарил свою команду
Виктор Скрипник, наставник луганской "
Тренер дал характеристику сопернику своей команды.
Боевитая команда, которая по праву находится в турнирной таблице там, где она есть. Компактная, агрессивная, с хорошими игроками. Поэтому нам было сложно. Но мы такой же акцент делали - чтобы побеждать, были хорошие отрезки, чтобы забить. Порадовало то, что мы хотели, бежали, боролись. Боевая игра удалась. Мне кажется, что если бы кто-то из нас выиграл - то команду, которая бы проиграла, было бы жалко.
На таких играх учишься - после четверга, когда мы ужасно сыграли против мяча [в матче Лиги Европы с АЕК], на этот раз была уже хорошая агрессия, которой нам не хватало в четверг. За эту игру, с "Ворсклой", можно поблагодарить команду.
Спросили Скрипника о нереализованных моментах нападающего Александра Гладкого.
Будем просить работать над реализацией. Это футбол, не можешь загадывать. Старания было, желание не проиграть тоже было. Даже когда в меньшинстве играли - выбегали в контратаки. А когда состав выровнялся, выпустили свежего нападающего, хотели дожать. Но пока такая ситуация у нас.
Виктору Скрипнику заметили, что у его команды есть проблемы с глубиной состава.
Я не согласен с этим. Глубина есть. Пауза на матчи сборных позволит новичкам интегрироваться, жаль что травмы случаются. Но отрицательный опыт ЛЕ нас удручает. То, что не можем выигрывать в УПЛ - обыграли "Рух", но не сумели обыграть "Ингулец" и "Ворсклу" - так бывает.
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