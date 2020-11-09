Скрипник сравнил матч с Ворсклой с поединком из греческим АЕК

Виктор Скрипник, наставник луганской " Зари ", подытожил нулевую ничью с полтавской "Ворсклой" в 9 туре УПЛ.

Тренер дал характеристику сопернику своей команды.

Боевитая команда, которая по праву находится в турнирной таблице там, где она есть. Компактная, агрессивная, с хорошими игроками. Поэтому нам было сложно. Но мы такой же акцент делали - чтобы побеждать, были хорошие отрезки, чтобы забить. Порадовало то, что мы хотели, бежали, боролись. Боевая игра удалась. Мне кажется, что если бы кто-то из нас выиграл - то команду, которая бы проиграла, было бы жалко.

На таких играх учишься - после четверга, когда мы ужасно сыграли против мяча [в матче Лиги Европы с АЕК], на этот раз была уже хорошая агрессия, которой нам не хватало в четверг. За эту игру, с "Ворсклой", можно поблагодарить команду.