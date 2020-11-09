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Минай заявил о трех ошибках арбитра Блавацкого, повлиявших на счет матча с Десной
И вспомнили другое ошибочное решение по поводу закарпатской команды: "Сколько можно нас делать идиотами?"
Спортивный директор "
После финального свистка наши футболисты были в очень подавленном состоянии. Мы не уступили сопернику по игре, мы проиграли по милости судейской бригады, она не заметила очевидного офсайда у нападающего хозяев, который забил решающий гол.
Арбитр Блавацкий допустил две серьезные ошибки! При пробитии игроком "Миная" пенальти вратарь хозяев еще до удара сделал несколько шагов вперед, 11-метровый нужно было перебить. А в конце матча арбитр почему-то проигнорировал толчок в спину защитником "Десны" нашего игрока и вместо назначения очевидного пенальти наказал его предупреждением за симуляцию.
Если бы на матче был ВАР, то суфлер не позволил бы разгуляться этом судейском беспределу. Мне непонятно, по какому принципу определяют: на этом матче нужен ВАР, а на этом - нет. В итоге страдает судейство и надо задать вопрос: сколько можно нас делать идиотами?
Из-за судейских шалостей "Минай" потерял как минимум два очка. Не может быть двух точек зрения на одно правило. Пенальти назначается только за нарушение в штрафной, а в матче с "Мариуполем" игрок соперника упал еще на подступах к штрафной, однако это не помешало арбитру указать на точку.
Если так будет продолжаться, то придется просить, чтобы встречи обслуживали роботы! Еще один вариант - использование футболистами чипов для определения офсайда или точного нарушение правил.
Если серьезно, то необходимо срочно наводить порядок в судейском корпусе. Ведь претензии есть не только у "Миная", но и других команд. Из-за судейских ошибок искажается самое главное - спортивный принцип.
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