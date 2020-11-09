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Андрей Пятов: А давайте я не буду расхваливать молодых вратарей?

Премьер-лига
(1 голосов)

А он сидит на замене

Андрей Пятов: А давайте я не буду расхваливать молодых вратарей?
Новина українською

Капитана национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрея Пятова спросили о молодых голкиперах - Руслане Нещерете, Анатолие Трубине и о Дмитрии Ризныке.

Давайте я их не буду расхваливать. Я всегда их буду защищать, но при этом не хочу их расхваливать. Ибо вы, журналисты, их и так расхваляете. Кто-то один матч сыграет хорошо - и уже продают во все клубы, он "супер". А потом где-то неудачно сыграет - и те же журналисты начинает игру разбирать его, критиковать. Это некорректно.

Молодежь - это таланты, наше будущее. Но им нужна стабильность. Я надеюсь, что они ее получат. Это здоровая конкуренция, это заставляет и нас, ребят старше, много работать, и доказывать свое место в составе.

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В статье: Андрей Пятов Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин Дмитрий Ризник
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Источник:
Профутбол digital

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Комментарии (1)
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Tom Valentine (Bolintci)
09.11.2020 в 15:45
Одного уже захвалили. Вечно на банке сидит.
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