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Андрей Пятов: А давайте я не буду расхваливать молодых вратарей?
А он сидит на замене
Капитана национальной сборной
Давайте я их не буду расхваливать. Я всегда их буду защищать, но при этом не хочу их расхваливать. Ибо вы, журналисты, их и так расхваляете. Кто-то один матч сыграет хорошо - и уже продают во все клубы, он "супер". А потом где-то неудачно сыграет - и те же журналисты начинает игру разбирать его, критиковать. Это некорректно.
Молодежь - это таланты, наше будущее. Но им нужна стабильность. Я надеюсь, что они ее получат. Это здоровая конкуренция, это заставляет и нас, ребят старше, много работать, и доказывать свое место в составе.
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