Полузащитник Шахтера собирается завершить карьеру - из-за коленей

Центральный полузащитник " Шахтера " 27-летний Максим Малышев собирается завершить карьеру, сообщает ТаТоТаке.

Последний раз Малышев провел полноценный сезон 2016/2017, тогда он сыграл 24 матча. Но с тех пор за 4 сезона сыграл лишь 4 матча в УПЛ.

И сейчас футболист продолжает восстановление после травмы. Однако динамика оставляет желать лучшего, его колени не выдерживают нагрузок профессионального футбола, за весь этот год он занимался только индивидуально - и ни разу с командой.

Малышев является воспитанником донецкого клуба, в главной команде выступает с лета 2015 года. Выступал на правах аренды в "Заре" (4 гола в 32 матчах), провел 3 матча за национальную сборную Украины.