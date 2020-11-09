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Полузащитник Шахтера собирается завершить карьеру - из-за коленей

Премьер-лига
(1 голосов)

Не выдерживают нагрузок профессионального футбола

Полузащитник Шахтера собирается завершить карьеру - из-за коленей
Новина українською

Центральный полузащитник "Шахтера" 27-летний Максим Малышев собирается завершить карьеру, сообщает ТаТоТаке.

Последний раз Малышев провел полноценный сезон 2016/2017, тогда он сыграл 24 матча. Но с тех пор за 4 сезона сыграл лишь 4 матча в УПЛ.

И сейчас футболист продолжает восстановление после травмы. Однако динамика оставляет желать лучшего, его колени не выдерживают нагрузок профессионального футбола, за весь этот год он занимался только индивидуально - и ни разу с командой.

Малышев является воспитанником донецкого клуба, в главной команде выступает с лета 2015 года. Выступал на правах аренды в "Заре" (4 гола в 32 матчах), провел 3 матча за национальную сборную Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) травмы Максим Малышев
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (12)
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ProstoFAN (Донецк)
09.11.2020 в 16:55
27 лет! И после этого кто-то говорит, что нужно играть не по правилам, а "по духу". Я к тому, что здоровье футболиста - это самый главный его капитал
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2020 в 16:50
Життя, закінчується, а існування продовжується
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0
-1
Joyce (Donetsk)
09.11.2020 в 16:39
Грустно, конечно, но жизнь на этом не заканчивается. А в случае с Малышевым, скорее, только начинается.
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0
-1
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ПетроФ (Луцьк)
09.11.2020 в 16:26
шкода хлопця.
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0
-1
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scorpius (Ck)
09.11.2020 в 16:07
Ппц, обидно за пацана(((
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+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.11.2020 в 15:38
жаль парня. Хорошо играл в центре и слева в полузащите.
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+6
-1
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metall1925 (Merefa)
09.11.2020 в 15:06
ему в Металл нужно, интенсивность игры во 2 и 1 лиге поменьше, пусть постепенно втягивается и реанимирует свою карьеру, ещё молодой
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+4
-1
football_soccer (Украина)
09.11.2020 в 15:35
без разницы какая лига, какая скорость футбола в ней, если с такими проблемами выходить играть - будет инвалидом
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
09.11.2020 в 16:42
Согласен. Эту Картушову, у которого проблемы с сердцем - нельзя высоких скоростей. А с коленями - любая травма - и ты инвалид. А футбол даже в аматорах - это контактная игра.
0
-1
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donkrot (Донецк)
09.11.2020 в 14:45
очень, очень жаль....
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+4
-2
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Инспектор ( )
09.11.2020 в 14:26
Жаль парня, игрок уровня Степаненко. Хоть деньжат подкопил
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+8
-2
Dimka26 (Чернигов)
09.11.2020 в 14:32
По перпективе оцениввался даже выше уровня Степана. Он еще и в атаке был неплох, когда играл в Заре.. Но травмы.. жаль..
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+9
-1


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