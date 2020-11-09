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Полузащитник Шахтера собирается завершить карьеру - из-за коленей
Не выдерживают нагрузок профессионального футбола
Центральный полузащитник "
Последний раз Малышев провел полноценный сезон 2016/2017, тогда он сыграл 24 матча. Но с тех пор за 4 сезона сыграл лишь 4 матча в УПЛ.
И сейчас футболист продолжает восстановление после травмы. Однако динамика оставляет желать лучшего, его колени не выдерживают нагрузок профессионального футбола, за весь этот год он занимался только индивидуально - и ни разу с командой.
Малышев является воспитанником донецкого клуба, в главной команде выступает с лета 2015 года. Выступал на правах аренды в "Заре" (4 гола в 32 матчах), провел 3 матча за национальную сборную Украины.
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