Сомкнуть ряды! И примкнуть штыки? Акценты зрителя на играх 9-го тура УПЛ

Если коротко, тур произвел довольно противоречивое впечатление. Хватало в нем как интересных живых поединков, так и тех, что навевали откровенную скуку. Главный негатив: засилье борьбы, вытесняющей собою игру. И это до боли напомнило старый недобрый чемпионат Украины, от которого, казалось, мы уже начинали потихоньку уходить.

Динамо – Шахтер 0:3

Десна – Минай 1:0

Заря – Ворскла 0:0

Днепр – Колос 0:2

Олимпик – Мариуполь 3:3

Александрия – Львов 1:0

Рух – Ингулец 2:2

Зрелищность. Парадокс, но наибольшее количество опасных моментов у ворот – с дюжину - я увидел в матче, который завершился без голов – в Запорожье. Правда, три четверти из них пришлись на первый тайм. А в последние полтайма – после удалений в составах "Зари" и "Ворсклы" - уже не наблюдалось почти ничего.

Следующей идет реально смотрибельная игра "Олимпика" с "Мариуполем" - самая результативная в туре.

Неплохо смотрелись "Днепр" с "Колосом", хотя тоже постепенно угасли во втором тайме (я о моментах). В Чернигове интересных эпизодов было примерно столько же, но визуально матч мог показаться не столь ярким.

Несмотря на результативность, поединок во Львове не особо поднял планку "междусобойчиков" выходцев из первой лиги. Кроме собственно голов, в нем было лишь еще по шансу у "Руха" и "Ингульца" в концовке, и не самых убойных.

И только теперь пришел черед "Динамо" с "Шахтером". Заурядная серая игра из разряда среднестатистических. Еще один парадокс: только матч лидеров завершился победой с крупным счетом.

Меньше всего футбола было в Александрии. Четыре игровых фрагмента, заслуживающих упоминания в матче, а после перерыва, кроме гола с пенальти, и вовсе тишина.

Интрига. Вот с нею, в принципе, проблем было немного. Впрочем, это нормальная история, когда идет рубилово.

Раньше всех покончил с интригой "Колос" в Днепре. После гола Смирного на 58-й минуте уже никто никуда не шел, несмотря на всю движуху на поле: голевые моменты закончились. Формально в "Класичному" черта была подведена на 66-й минуте, когда и здесь был забит второй гол – с рикошетом от Антонио. Но на самом деле все предрешило удаление Сидорчука перед свистком на перерыв. А реализованный Третьяковым пенальти принес победу "Александрии" и положил конец редким событиям этого поединка на 69-й минуте.

Пожалуй, следует зачесть сэйв Резника после удара Саядманеша на 82-й минуте в Запорожье, как последнюю возможность "Зари" вырвать победу над "Ворсклой". На этой же минуте Паст спас ворота "Десны" после удара Меличенко, не позволив "Минаю" уйти от поражения.

Дольше всего – до финального свистка – прожила интрига в двух оставшихся матчах. На исходе игрового времени Каргбо добыл очко для "Олимпика" в игре с "Мариуполем". И, наверное, все-таки был шанс у Балана принести победу "Ингульцу" над "Рухом", но он промахнулся.

Логика. Самым закономерным назову счет матча "Александрия" - "Львов". Типичные 1:0. "Наиграли" на свою ничейку и "Рух" с "Ингульцом", только 1:1 смотрелись бы правдоподобнее. Не возникает сомнений в логичности победы "Шахтера" над "Динамо", но вряд ли крупной – скорее даже минимальной, на мой взгляд.

Отдал бы преимущество "Заре" в поединке с "Ворсклой". Кроме того что после 36-й минуты у полтавчан не было голевых моментов, в оставшееся время команда Скрипника создала их больше, чем соперник. И по совокупности, как по мне, "наиграла" на условные 2:1 в свою пользу. Соглашусь с теми, кто говорит, что большего заслуживал "Мариуполь". Я бы сказал, тех же 2:1.

Уверен в несправедливости счета в Чернигове, где "Минай", по моему мнению, заслуживал победы. И меньше всего логики в результате игры в Днепре, где "Колос" использовал два шанса из двух, а на победу, еще к середине первого тайма, "наиграли" хозяева поля. Но пропустив эти мячи, они постепенно "сдулись".

Судейство. Совершенно точно арбитры ошиблись в пользу "Десны", за счет чего она добавила в свою копилку два очка. Офсайд Будковского очевиден для всех на повторе, но его трудно было углядеть лайнсмену Коротину, который занимал неправильную позицию. На стоп-кадре видно, что его сумел опередить не только автор гола, но и еще пять футболистов.

На это обращает внимание мой приятель Юстас. Однако он же поддерживает рефери Блавацкого в эпизоде на 87-й минуте, когда тот не назначил пенальти в ворота "Десны" после контакта Картушова с Маембе. "Я согласен с судьей, а не с экспертами. Тем более что тот в идеальной позиции. Игрок ныряет при небольшом касании".

Нельзя сказать, что удаление Сидорчука однозначно сказалось на результате: "Динамо" к этому времени уже проигрывало. Но в том, что оно поставило крест на интриге матча, сомнений нет. Однако Юстас был крайне удивлен оценкой решения арбитра уважаемым экспертом. Ибо сам он целиком и полностью солидарен здесь с Монзуль и Балакиным.

"В опорную ногу, открытой стопой, без возможности сыграть в мяч. Безрассудный грубый фол, согласно терминологии. По всем параметрам красная карточка". Извините, но какой тут, на фиг, дух игры – разве что зловоние.

Когда-то, если не ошибаюсь, англичане ввели в обиход глагол, который переводится как "кержаковить" - от фамилии игрока, для которого были характерны именно те конкретные действия, что имелись в виду. Мне пока не удалось изобрести подобное слово для Сидорчука, но в том, что он заслуживает такой чести, сомневаться не приходится.

Зато я лично слышал, как в любительском турнире капитан команды оправдывался: "Так у нас в составе одни сидорчуки!" Именно оправдывался – нотки гордости там не звучали.

Но самое отвратительное, что мы еще умудряемся отстаивать такую "игру" (вне зависимости от клубной принадлежности игрока) и рассказывать байки о "женском судействе". Дескать, не доросла она до мужской игры. Секундочку, не путаем мужественность с мужланством!

Как же тупо звучат регулярные комментаторские мантры о "мужской игре"! Тогда как развитые страны играют в футбол, мы умудряемся в него бороться. И это в то время, когда сборная Украины своей игрой пытается свести сие клеймо низкого ремесленничества. Но позорное наследие вновь поднимает голову, дает о себе знать с новой силой.

Единственное, о чем жалею после этого тура: ВАР у нас по-прежнему работает то там, то сям. Где-то грубияны получили по заслугам, а где-то прокатил откровенный ляп, который был бы невозможен с видеопомощью. Мягко выражаясь, это неправильно и так не должно быть.

Везение. В самом содержательном поединке тура: "Олимпик" - "Мариуполь" нашлось вдоволь места и удаче. На перекладину Шахаба гости ответили стойкой Сикана и перекладиной Горбунова. Однако все эти штанги были "заиграны": после них обе команды всякий раз забивали. Разве что зафиксируем небольшое предпочтение Фортуной команды хозяев поля.

Самой везучей в этом туре была "Десна". Уже на 6-й минуте она могла уступать в счете, кабы Нуриев с 11-метровой отметки не пробил в штангу. Прибавьте к этому прохлопанный "офсайд" у Будковского. Что еще нужно для счастья?

"Ворскле" фартануло на 54-й минуте, когда в перекладину ее ворот угодил Юрченко. На тот момент, этот гол выглядел бы закономерностью, а по итогам матча принес бы "Заре" логичную победу.

Личности. Все запомнившиеся мне полевые игроки были участниками двух самых зрелищных матчей. А тройка лучших, по моей версии, вообще играла в одном из них.

Самой яркой фигурой тура назову мариупольца Сикана – один пенальти заработавшего, другой реализовавшего и активничавшего весь первый тайм. За ним пойдут "олимпийцы" Каргбо и Бенито, и именно в такой последовательности. И они оба принимали участие в двух забитых мячах своей команды.

Среди вратарей выделил бы Волынца из "Колоса" с его четырьмя важными сэйвами при счете 0:0. Запомнились также полтавчанин Резник и черниговец Паст.

Симпатии. В первую очередь, порадовала нещадно критикуемая мною в Европе "Заря". Когда хорошо, тогда хорошо. Имели место и характер, и игра – только результат подкачал. Бывает. Понравился также "Мариуполь", несмотря на проваленную концовку. Впечатление произвели.

Больше всех разочаровало "Динамо". Проблемы проблемами и Сидорчуку Монзуль не доктор, но по факту созидания смотрелись хуже всех. Хотя нет, вру: на уровне "Львова". Без комментариев.

Таблица. Уже на беглый взгляд она радует глаз. Очковой плотностью – недосягаемых в ней нет. После девяти туров это не может не радовать.

"Шахтер" сумел подобраться к "Динамо" - плюс интриге. Вновь подтянулись вверх "Десна" и "Колос" - недавние дебютанты еврокубков.

Внизу "Рух" догнал "Львов", и оба не смотрятся безнадежно: их собратья по футбольному "разуму" недалеко ушли, включая поставивший ничьи на конвейер "Ингулец".

Все это замечательно, если бы не одно но.

Сомкнув свои ряды в таблице на радость патриотам УПЛ, ради этих очков команды готовы идти в штыковую, что наглядно продемонстрировал минувший тур. Море фолов и островки игры в нем – это то, что меньше всего хочется видеть на поле любителям футбола. Не путать со жрецами результата и выпускниками "ремесленных училищ".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 9 6 2 1 17-7 +10 20 2 Шахтер 9 5 4 0 23-9 +14 19 3 Десна 9 4 4 1 14-9 +5 16 4 Ворскла 8 4 3 1 13-6 +7 15 5 Колос 9 4 3 2 14-9 +5 15 6 Олимпик 9 4 1 4 15-16 -1 13 7 ФК Александрия 9 4 1 4 17-14 +3 13 8 ФК Мариуполь 9 3 3 3 10-14 -4 12 9 Заря 8 2 4 2 15-9 +6 10 10 СК Днепр-1 9 2 2 5 12-17 -5 8 11 Ингулец 9 0 7 2 10-13 -3 7 12 ФК Минай 8 1 3 4 4-12 -8 6 13 Рух 9 0 4 5 7-19 -12 4 14 ФК Львов 8 1 1 6 4-21 -17 4

Анонсы. Центральный матч 10-го тура: "Ворскла" - "Колос". Два дерзких претендента в лобовой игре за место в "зоне УЕФА". На сегодняшний день, понятно.

Из прочих пар тура выделил бы "Олимпик" с "Зарей" и "Минай" с "Днепром". Как потенциально интересные, исходя из игры, показанной командами в предыдущем туре.

И, пожалуй, "Ингулец" - "Динамо". А слабо селянам восьмую ничью штампануть – с лидером?

Но сначала все внимание – команде Андрея Шевченко. Даст ли она нам повод для положительных эмоций, или несостоявшийся октябрьский апокалипсис был всего лишь перенесен на ноябрь? И что самое противное – не столько ждешь спортивных новостей на эту тему, сколько медицинские сводки – результаты тестов.