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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обреченный Дер-Класикер, Сидорчук в школе Гармаша, рутина Пепа и Клоппа. Аудиомнение #54

Премьер-лига
(3 голосов)

Заполняем долгожданную и небольшую паузу между поединками, рассказывая обо всех главных матчах выходных

Обреченный Дер-Класикер, Сидорчук в школе Гармаша, рутина Пепа и Клоппа. Аудиомнение #54
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем Дер-Класикер, "Українське класичне" и главную битву АПЛ последних лет. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

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На закуску: концепция дортмундской "Боруссии" и уникальность Марко Ройса, объективное сравнение Холанда и Левандовского. Основное блюдо: магия Луческу (казалось бы, причем здесь Моуриньо), надежность Степаненко, нестрашная ошибка Нещерета, качество судейства Монзуль и защита "Шахтера", которая работает исключительно на индивидуальных качествах.

Английский десерт: неуверенность Гвардиолы, трюки Клоппа, четкие эпитеты Роя Кина в адрес Кайла Уокера, большая роль Канселу в команде Пепа и истошный крик о покупке нового центрбека для "Ливерпуля". Также горим по поводу эпидемии травм в мировом футболе из-за абсолютно лишних матчей – еще больше мыслей внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовский Мирча Луческу Бавария (Мюнхен) Жозе Моуриньо UA-Футбол Люсьен Фавр Бундеслига Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рахим Стерлинг Ливерпуль Манчестер Сити Кевин Де Брюйне травма Джозеф Гомес Екатерина Монзуль Трент Александер-Арнольд Виктор Корниенко Руслан Нещерет Луиш Каштру Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение Ханси Флик Илья Забарный Дер Класикер
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