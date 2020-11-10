Обреченный Дер-Класикер, Сидорчук в школе Гармаша, рутина Пепа и Клоппа. Аудиомнение #54

Анализируем Дер-Класикер, "Українське класичне" и главную битву АПЛ последних лет. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

На закуску: концепция дортмундской "Боруссии" и уникальность Марко Ройса, объективное сравнение Холанда и Левандовского. Основное блюдо: магия Луческу (казалось бы, причем здесь Моуриньо), надежность Степаненко, нестрашная ошибка Нещерета, качество судейства Монзуль и защита "Шахтера", которая работает исключительно на индивидуальных качествах.

Английский десерт: неуверенность Гвардиолы, трюки Клоппа, четкие эпитеты Роя Кина в адрес Кайла Уокера, большая роль Канселу в команде Пепа и истошный крик о покупке нового центрбека для "Ливерпуля". Также горим по поводу эпидемии травм в мировом футболе из-за абсолютно лишних матчей – еще больше мыслей внутри подкаста.