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"У Динамо выиграл Шахтер, а не COVID" - Срна ответил Луческу

Премьер-лига
(3 голосов)

Регламент нужно соблюдать, убеждены в Шахтере

"У Динамо выиграл Шахтер, а не COVID" - Срна ответил Луческу
Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна ответил на слова наставника "Динамо" Мирчи Луческу о том, что во вчерашнем матче соперников (3:0 в пользу "горняков") выиграл COVID.

"Очень важная победа для нас. Мы знали, в какой ситуации находимся, перед игрой у "Динамо" было +4 очка. И, не дай Бог, негативный результат для нас… Это значило бы, что мы сделали еще один большой шаг назад. Но победой мы сделали большой шаг вперед. С первых минут было видно, что и "Динамо" играет аккуратно, и мы. Забили очень хороший гол, затем – удаление, которое пошло нам в пользу, и оно чистейшее.

К сожалению, мы сегодня живем в таком мире, когда каждый день кто-то может заразиться. Мы были в такой же ситуации перед "Реалом", как "Динамо" сейчас. Но мы не рассматривали вариант с переносом матча и не предлагали этого делать своим соперникам. Есть регламент, который нужно исполнять. У "Динамо" было достаточно хороших футболистов, вышедших на поле. Я не буду комментировать Луческу. У нас наш новый тренер – у него хорошая дорога и хорошая команда. Надеемся, в будущем будем показывать такой футбол, как сейчас. Считаю, что выиграл не COVID, а "Шахтер".

Для нас самое важное – выиграть чемпионат Украины. Как для нас, так и для "Динамо", потому что напрямую попадаешь в Лигу чемпионов. Это то соревнование, где мы хотим показать себя на хорошем уровне. Сделали большой шаг вперед, но у "Динамо" на балл больше, чем у нас. Мы должны больше не терять очки", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Динамо - Шахтёр
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2020 в 17:04
Шапаренко, Бущан, Миколенко. Караваєв, Шепелєв, Супряга це як мінімум 6 гравцв, плюс заангажована проститутка Молзоль з наваром.
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0
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dp_dp (Ukraine)
09.11.2020 в 16:57
Странный спор. У ДК не было двух железных игроков основы. Что тут необычного? Это стандартная ситуация даже вне ковида. Шахта обыграла полу-дублем Реал на выезде, что не помешало потом практически основой слететь 6:0 немцам. Кстати, что там с Супрягой? Я так понял что на него был направлен праведный гнев после крайних игр, мол не достоин выходить на поле. Без него наконец результативность понеслась птицей в небо?
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+1
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.11.2020 в 16:55
Дарио ответил по делу,пусть цыган не плачется.
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+1
-3
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ProstoFAN (Донецк)
09.11.2020 в 16:52
Дарио, как никто другой, знает Луческу. Не нужно было отвечать, все и так всё видели. Просто не все с этим согласны, но это уже другое.
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+3
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2020 в 16:49
Що там гівносрун вякав після суперкубку?
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+3
-4
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ПетроФ (Луцьк)
09.11.2020 в 16:44
новий тренер в кротів? Даша- проснись. А так, в ДК шансів на позитивний результат, в цій ситуації не було.
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+4
-3
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Инспектор ( )
09.11.2020 в 16:43
Срна напрасно ответил. Попался на провокацию цыгана
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+4
-3


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