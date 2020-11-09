"У Динамо выиграл Шахтер, а не COVID" - Срна ответил Луческу

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна ответил на слова наставника "Динамо" Мирчи Луческу о том, что во вчерашнем матче соперников (3:0 в пользу "горняков") выиграл COVID .

"Очень важная победа для нас. Мы знали, в какой ситуации находимся, перед игрой у "Динамо" было +4 очка. И, не дай Бог, негативный результат для нас… Это значило бы, что мы сделали еще один большой шаг назад. Но победой мы сделали большой шаг вперед. С первых минут было видно, что и "Динамо" играет аккуратно, и мы. Забили очень хороший гол, затем – удаление, которое пошло нам в пользу, и оно чистейшее.

К сожалению, мы сегодня живем в таком мире, когда каждый день кто-то может заразиться. Мы были в такой же ситуации перед "Реалом", как "Динамо" сейчас. Но мы не рассматривали вариант с переносом матча и не предлагали этого делать своим соперникам. Есть регламент, который нужно исполнять. У "Динамо" было достаточно хороших футболистов, вышедших на поле. Я не буду комментировать Луческу. У нас наш новый тренер – у него хорошая дорога и хорошая команда. Надеемся, в будущем будем показывать такой футбол, как сейчас. Считаю, что выиграл не COVID, а "Шахтер".

Для нас самое важное – выиграть чемпионат Украины. Как для нас, так и для "Динамо", потому что напрямую попадаешь в Лигу чемпионов. Это то соревнование, где мы хотим показать себя на хорошем уровне. Сделали большой шаг вперед, но у "Динамо" на балл больше, чем у нас. Мы должны больше не терять очки", - сказал Срна.