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Динамо объявило имя лучшего игрока команды в октябре
Поздравления принимает Виктор Цыганков
Хавбек "
В голосовании болельщиков на клубном Telegram-канале Цыганков набрал 48% голосов и обошел Николая Шапаренко, Карлоса де Пену, Дениса Попова и Беньямина Вербича.
Напомним, что Цыганков в октябре принял участие во всех 6-ти матчах "Динамо" (4 в УПЛ и 2 в ЛЧ), в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (11)
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Oлeкcин (Н.)
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sergei2020 (Черновцы)
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