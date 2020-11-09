  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо объявило имя лучшего игрока команды в октябре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо объявило имя лучшего игрока команды в октябре

Премьер-лига
(2 голосов)

Поздравления принимает Виктор Цыганков

Динамо объявило имя лучшего игрока команды в октябре
Новина українською

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком команды в октябре.

В голосовании болельщиков на клубном Telegram-канале Цыганков набрал 48% голосов и обошел Николая Шапаренко, Карлоса де Пену, Дениса Попова и Беньямина Вербича.

Напомним, что Цыганков в октябре принял участие во всех 6-ти матчах "Динамо" (4 в УПЛ и 2 в ЛЧ), в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Oлeкcин (Н.)
09.11.2020 в 19:52
Странно, я думал Нещеброд будет...
Ответить
0
0
sergei2020 (Черновцы)
09.11.2020 в 17:37
СИДОРЧУК лучший и в октябре и в ноябре!!!!!!!
Ответить
+4
-1
avatar
Инспектор ( )
09.11.2020 в 18:24
А декабрь?
Ответить
+1
-1
sergei2020 (Черновцы)
09.11.2020 в 19:27
В декабре-ковид!
0
0
avatar
beatles (Крижопіль)
09.11.2020 в 17:33
Какая невообразимо головокружительная интрига!! Поразительно!
Ответить
+3
-1
Komendor (Запорожье)
09.11.2020 в 17:30
Кто бы сомневался? Его усердно протаскивают на лучшего футболиста года.И протащут.
Ответить
+2
-1
aleks68
09.11.2020 в 17:26
глубоко насрать
Ответить
+8
-1
Леонід Скачков (Рівне)
09.11.2020 в 18:05
От глибоке і сри!Тільки навіщо про це тут писать?
Ответить
+2
-6
aleks68
09.11.2020 в 18:38
иди ка баран на.....видел я твоё дЫнамо .....
+5
-2
amg333 (Kyiv )
09.11.2020 в 18:06
У тебя понос?..у всех даунецких начался понос,но всем пох на вас умалишённых
Ответить
+1
-5
aleks68
09.11.2020 в 18:37
ещё больше пох... на тупоголвых динамовских долб...в вроде вас.лижите и др... на суркиса и свою занюханную динамо-помойку и не гавкайте
+5
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...