Динамо объявило имя лучшего игрока команды в октябре

Хавбек " Динамо " Виктор Цыганков признан лучшим игроком команды в октябре.

В голосовании болельщиков на клубном Telegram-канале Цыганков набрал 48% голосов и обошел Николая Шапаренко, Карлоса де Пену, Дениса Попова и Беньямина Вербича.

Напомним, что Цыганков в октябре принял участие во всех 6-ти матчах "Динамо" (4 в УПЛ и 2 в ЛЧ), в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.