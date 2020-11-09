Премьер-лига
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Не Каштру. УПЛ назвала лучшего тренера 9-го тура чемпионата
Руслан Костышин обыграл Днепр-1,а его Колос зашел на 5-е место в таблице
Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Премьер-Лиге, назвало лучшего тренера.
Так, лучшим тренером 9-го тура УПЛ стал наставник "
Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,6 из 5-ти возможных
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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