Не Каштру. УПЛ назвала лучшего тренера 9-го тура чемпионата

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Премьер-Лиге, назвало лучшего тренера.

Так, лучшим тренером 9-го тура УПЛ стал наставник " Колоса " Руслан Костышин, подопечные которого на выезде обыграли "Днепр-1" (2:0) и вышли на 5-е место в турнирной таблице.

Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,6 из 5-ти возможных