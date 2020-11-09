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Не Каштру. УПЛ назвала лучшего тренера 9-го тура чемпионата

Премьер-лига
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Руслан Костышин обыграл Днепр-1,а его Колос зашел на 5-е место в таблице

Не Каштру. УПЛ назвала лучшего тренера 9-го тура чемпионата
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Премьер-Лиге, назвало лучшего тренера.

Так, лучшим тренером 9-го тура УПЛ стал наставник "Колоса" Руслан Костышин, подопечные которого на выезде обыграли "Днепр-1" (2:0) и вышли на 5-е место в турнирной таблице.

Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,6 из 5-ти возможных

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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