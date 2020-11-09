Корниенко не поможет сборной и Шахтеру до конца года

Стал известен характер повреждения и время восстановления защитника "Шахтера" Виктора Корниенко , который получил травму в матче 9-го тура УПЛ с "Динамо" (3:0) после фола капитана киевлян Сергея Сидорчука.

У игрока диапгностирован разрыв латеральных связок голеностопа. Восстановление от этой травмы займет от 4 до 6 недель.

Таким образом, футболист точно не едет в расположение национальной сборной Украины, куда ранее получил дебютный вызов, и не сыграет во всех оставшихся матчах "Шахтера" до конца текущего года.

Напомним, что в нынешнем сезоне Корникенко стал основным левым защитником "Шахтера", заменив на этой позиции травмированного Исмаили. Футболист сыграл 10 матчей, в которых отдал 3 ассиста.