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Корниенко: Вернусь еще сильнее

Премьер-лига
(4 голосов)

Защитник Шахтера выбыл до конца года

Корниенко: Вернусь еще сильнее
Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал травму, которую он получил в матче 9-го тура УПЛ с "Динамо" (3:0).

"Как-то так. Спасибо всем за поддержку.

Вернусь еще сильнее", – написал Корниенко в Инстаграме.

Напомним, что футболист пропустит 4-6 недель и не сыграет до конца календарного года.

Корниенко: Вернусь еще сильнее - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Комментарии (8)
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bambur (Николаев)
09.11.2020 в 19:48
И что теперь скажет великий эксперт Ступар? Тоже на красную фол не тянул? Имбицылу Сидору надо тоже до конца календарного года впаять дисквалификацию. Урод деревянный
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+2
0
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Руська (Лубны)
09.11.2020 в 19:48
Скорейшего выздоровления! А Сидора дисквалифицировать и забрать капитанскую повязку
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+1
0
С.Карпович. (Ланівці)
09.11.2020 в 19:06
Реально шкода пацана,тільки заграв.Але хлопець з характером ,мусить пройти.Швидкого одужання.
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+3
-1
Football1 (Новогродовка)
09.11.2020 в 18:32
Завал, чуть не сломал ногу парню
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+5
-1
avatar
Инспектор ( )
09.11.2020 в 18:23
На месяц вырубил парня, но красной нет!!! Судьи!!!
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+2
-2
AndriyKorn (Житомир)
09.11.2020 в 18:28
красная была
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+5
-1
adidas77 (Cумы)
09.11.2020 в 18:54
Инспектор ( ) Ты перед тем, как что то комментировать, ты вообще понимаешь о чем речь? Как можно так позориться?
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+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.11.2020 в 18:11
Пусть поправляется!
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+5
-1


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