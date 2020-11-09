Корниенко: Вернусь еще сильнее

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал травму, которую он получил в матче 9-го тура УПЛ с "Динамо" (3:0).

"Как-то так. Спасибо всем за поддержку.

Вернусь еще сильнее", – написал Корниенко в Инстаграме.

Напомним, что футболист пропустит 4-6 недель и не сыграет до конца календарного года.