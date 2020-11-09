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Корниенко: Вернусь еще сильнее
Защитник Шахтера выбыл до конца года
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал травму,
"Как-то так. Спасибо всем за поддержку.
Вернусь еще сильнее", – написал Корниенко в Инстаграме.
Напомним, что футболист пропустит 4-6 недель и не сыграет до конца календарного года.
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Комментарии (8)
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bambur (Николаев)
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