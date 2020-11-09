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Остап Маркевич: В матче с Шахтером Мариуполь играл на победу
Наставник азовцев рассказал о философии клуба
Главный тренер "
– В "Мариуполе" вам сразу поставили задачу выйти в еврокубки, да?
– Да, но это не та задача, за невыполнение которой нам что-то оторвут. Ее уже поставили по ходу. Важнее создать команду, чтобы ребята прогрессировали. Чтобы как можно больше мариупольских ребят играли в команде. Работаем над этим. Но будем также стремиться попасть в еврокубки, хоть УПЛ сейчас еще сильнее. Вообще у нас задача выигрывать каждую игру.
– Кроме игр с "Шахтером"?
– Почему? С "Шахтером" мы тоже играли на победу. Просто это труднее сделать. Но мы себе сами ставим такую задачу – побеждать в каждом туре. Это наша философия, наше видение.
Если ты выходишь с другим заданием, то лучше вообще не выходить. Мы хотим воспитать дух победителя в себе, футболистах и болельщиках. Другие цели добавляются автоматически.
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