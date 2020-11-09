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Остап Маркевич: В матче с Шахтером Мариуполь играл на победу

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник азовцев рассказал о философии клуба

Остап Маркевич: В матче с Шахтером Мариуполь играл на победу
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о задачах, которые руководство ставит перед командой.

– В "Мариуполе" вам сразу поставили задачу выйти в еврокубки, да?

– Да, но это не та задача, за невыполнение которой нам что-то оторвут. Ее уже поставили по ходу. Важнее создать команду, чтобы ребята прогрессировали. Чтобы как можно больше мариупольских ребят играли в команде. Работаем над этим. Но будем также стремиться попасть в еврокубки, хоть УПЛ сейчас еще сильнее. Вообще у нас задача выигрывать каждую игру.

– Кроме игр с "Шахтером"?

– Почему? С "Шахтером" мы тоже играли на победу. Просто это труднее сделать. Но мы себе сами ставим такую ​​задачу – побеждать в каждом туре. Это наша философия, наше видение.

Если ты выходишь с другим заданием, то лучше вообще не выходить. Мы хотим воспитать дух победителя в себе, футболистах и ​​болельщиках. Другие цели добавляются автоматически.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
09.11.2020 в 19:44
Аха ха ха хах
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Исследователь
09.11.2020 в 19:33
А кто видел игру при Маркевиче от обороны. Как по мне Мариуполь атаковал во всех играх и создавал кучу голевых моментов, правда реализация как и у всех наших команд.
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Kristo (Львов)
09.11.2020 в 19:07
Повеселил)
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adidas77 (Cумы)
09.11.2020 в 18:51
Для кого эта лапша?На кого это рассчитано???
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