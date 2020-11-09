Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Додо признан лучшим игроком матча Динамо - Шахтер по оценкам InStat. Нещерет - худший
Лучшим в составе киевлян был Денис Попов
Защитник "Шахтера" Додо стал самым ценным игроком
21-летний бразилец отдал голевую передачу, 74 точные передачи (96% точных), в том числе одну ключевую, поучаствовав в 16 единоборствах (выиграл 63%), за что набрал 335 балла.
В тройку также вошли Тарас Степаненко (325) и Давид Хочолава (304).
Лучшим в составе "Динамо" стал Денис Попов – 286 очков.
Худшим среди футболистов обеих команд, отыгравших весь матч, стал Руслан Нещерет – 200. На его счету 3 пропущенных мяча, 31 передача (90% точных) и 1 проигранное единоборство.
Популярное сейчас
- Полузащитник Шахтера собирается завершить карьеру - из-за коленей
- Ротань заметил ошибку игроков Динамо, когда Шахтер забивал второй и третий гол
- Ибрагимович нанес 14 ударов за матч и спас Милан от поражения на последних секундах. ВИДЕО
- Динамо хотело перенести матч с Шахтером, но донецкий клуб отказал
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО