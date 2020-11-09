Додо признан лучшим игроком матча Динамо - Шахтер по оценкам InStat. Нещерет - худший

Защитник "Шахтера" Додо стал самым ценным игроком матча 9-го тура УПЛ с "Динамо" (3:0) по оценкам InStat.

21-летний бразилец отдал голевую передачу, 74 точные передачи (96% точных), в том числе одну ключевую, поучаствовав в 16 единоборствах (выиграл 63%), за что набрал 335 балла.

В тройку также вошли Тарас Степаненко (325) и Давид Хочолава (304).

Лучшим в составе "Динамо" стал Денис Попов – 286 очков.

Худшим среди футболистов обеих команд, отыгравших весь матч, стал Руслан Нещерет – 200. На его счету 3 пропущенных мяча, 31 передача (90% точных) и 1 проигранное единоборство.