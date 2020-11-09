Может ли быть текущее первое место Динамо случайным? О чём говорить после девятого тура УПЛ

"Львов" оживает. Теперь это не безнадёжно худшая команда УПЛ

В двух последних матчах мы увидели совсем другой "Львов". Под руководством Шумского команда наконец-то стала понимать, куда бежать и зачем Против "Александрии" даже были шансы зацепиться за ничью. Выиграть эту встречу - вряд ли. А вот один балл добавить себе в актив и впервые с июня-июля не проиграть в двух встречах кряду - вполне.

Пускай вас не смущает, что львовяне в Александрии ни разу не пробили в створ и практически не владели мячом. Подопечные Виталия Шумского чётко осознавали своё место в этой встрече: против такого соперника на первом плане - это оборона. А уже затем попытки что-то создать впереди. С "Ворсклой" неделей ранее это получилось лучше, что и принесло сенсационную победу. Сейчас же приходилось сдерживать оппонента, который показывал приличную скорость и постоянно бежал вперёд, хоть и выглядел очень прямолинейно. Но к этой прямолинейности "Львов" был готов, а это уже прогресс. При Георгии Цецадзе у аутсайдера УПЛ не было и такой подготовки к играм, поэтому команда безвылазно занимала последнюю строчку в таблице.

Календарь на финише года у "Львова" непростой. Но будет возможность взять очки как минимум в трёх встречах из пяти. А это уже неплохая перспектива на фоне конкурентов. Александр Рыженко

"Ворскла" не фаворит в борьбе за бронзу, а лишь один из претендентов

После матча с "Зарей" Юрий Максимов откровенно заявил, что ничья для "Ворсклы" - достойный результат. Тренер полтавчан рассчитывал с помощью высокого темпа шокировать луганчан в начале игры и обеспечить необходимый сценарий на весь матч. Однако то, что удавалось АЕК и "Браге" у "Ворсклы" не получилось.

Разница в том, что в Лиге Европы в составе соперников "Зари" были качественные форварды, тогда как полтавчане своего главного бомбардира потеряли. Кто знает, возможно, план и сработал бы, если бы Кулач мог играть в этом поединке. Но по факту полтавчане перед перерывом потеряли инициативу, и уже "Заря" была гораздо ближе к победе. От поражения спасли Резник и Фортуна.

То есть у Юрия Максимова сейчас действительно собрана неплохая команда, но потеря хотя бы одного из ключевых футболистов (представить "Ворсклу" без Пердуты, Чеснакова, Яворского, Кане или Степанюка уже очень сложно) сразу существенно снизит средний уровень команды. Утверждать, что на финише полтавчане окажутся выше не только "Десны" или "Зари", но и "Александрии" или даже "Колоса", лично я не осмелюсь. Сергей Швец

Постоянная ротация "Десны" не всегда помогает команде

Многие клубы украинского чемпионата испытывают проблемы с кадрами. От матча к матчу они вынуждены играть одним набором футболистов, а переборы желтых карточек или травмы рушат планы наставников, так как им тяжело найти замену тому или иному игроку. Все это не относится к "Десне". Лишь избранные клубы могут соперничать с черниговчанами в плане ширины скамейки запасных.

Имея на руках такой козырь, Александр Рябоконь очень часто экспериментирует. В первых двух матчах сезона он играл с тремя центральными защитниками, потом решил отказаться от этого, вернулся к родной схеме 4-2-3-1, но постоянно перемешивал всех футболистов. Это не всегда играло для них в плюс.

Возьмем последний матч с "Минаем". Для многих стало откровением, когда на скамейке запасных оказался Андрей Тотовицкий. После переезда Александра Филиппова в Бельгию, именно экс-игрок "Шахтера" и "Зари" стал лидером команды, успев уже набрать шесть баллов по "гол+пас" (4+2). Без него "Десна" полностью провалила первый тайм, и выровнять поединок получилось только после выхода "Тото" на замену.

Ширина состава - хорошее преимущество в турнире на дистанцию, но когда ротация делается только ради ротации, то это будет негативно сказываться на команде. И "Десна" так и будет продолжать чередовать удачные матчи с провальными, находясь на местах с третьего по шестое. Георгий Грошев

"Колос" будет вести битву за еврокубки, если добавит в стабильности

Неделю назад я же писал, что удел ковалёвцев - это максимум попадание в верхнюю восьмёрку. Но прошла неделя: в новом поединке чемпионата у команды вернулись в строй ключевые игроки первой трети поля (вратарь Волынец плюс защитники Петров с Новаком), и результат пришёл. "Днепр-1" практически ничего не создал впереди, а "Колос" здорово сыграл по сопернику, отбившись и реализовав свои возможности впереди.

Нужно уметь признавать ошибки. Одну из них допустил журналист после прошлого тура, повесив на ковалёвцев ярлык посредственности. У команды Руслана Костышина есть потенциал. Главное сейчас - добавить хотя бы стабильности. Этого многим в УПЛ не хватает. Сейчас же перед уверенной победой над днепрянами были совершенно блеклые игры, которые либо не приносили очков, либо завершались ничьими ("Ингулец", "Минай", "Олимпик"). В еврокубках ведь играют самые стабильные по итогам сезона, а не те, кто проваливают одну неделю, а на следующей готовы показывать яркий футбол. Александр Рыженко

Молодому "Мариуполю" не хватило опыта удержать победу в игре с "Олимпиком"

"Мариуполь" и "Олимпик" смогли выдать один из самых ярких матчей на этих выходных. Все знали, что обе команды играют, или стараются играть, в быстрый атакующий футбол, но мало кто мог предположить, что за 90 с хвостиком минут будет забито шесть голов. Пускай, определенная часть с пенальти.

Если брать игру в целом, то команда Маркевича-младшего смотрелась интереснее. Они задорнее начали, не использовав два явных момента, не сломались после первого пропущенного и смогли трижды ответить сопернику. Наконец-то забил Сикан, хорошо смотрелись Мишнев и Танковский. Казалось бы, преимущество в два гола упустить нельзя...

Но "Мариуполю" банально не хватило опыта. "Приазовцы" - самая молодая команда чемпионата, если брать средний возраст, и поэтому, такие вот обидные для них казусы еще будут случаться. Но с каждыми потерянными очками они будут приобретать что-то новое. В принципе, ничего смертельного для команды Маркевича не случилось - они все еще на пути своего становления и точно идут в правильном направлении.

Нельзя не похвалить также и "Олимпик", которого проблемы "приазовцев" особо волновать не должны. Команда Климовского, как и соперник, смогла проявить характер и за 16 минут забила дважды, сумев спасти проигранный матч. Не с лучшей стороны проявил себя Шахаб, зато Бенито понемногу начинает захватывать роль лидера в донецком клубе. Не забываем и про Каргбо, который неплохо вышел на замену. У наставника дончан на руках много козырей в атаке. Георгий Грошев

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Может ли быть текущее первое место "Динамо" случайным?

Болельщики киевлян (те, кто не против Луческу) в восторге от лидерства после первой трети дистанции. Это и не удивительно. В прошлом сезоне после девяти туров "бело-синие" уже отставали от "Шахтёра" на десять баллов, ещё годом ранее - на четыре, в 2017-м - шли вровень, в 2016-м - минус шесть очков. Пять лет назад в последний раз Киев накануне десятого игрового дня был первым в таблице.

Сейчас "динамовцы" вновь первые и даже имеют крохотный задел в одну ничью. Однако насколько это заслуга столичной команды, а не упущение главного конкурента? "Шахтёр" даже при всех своих сложностях не отпустил далеко киевлян, продолжая схватку за титул. У "Динамо" же очень ограниченный кадровый ресурс, и далеко не факт, что все "ковидные" и травмированные вернутся в строй на финальный месяц года. Вы можете сказать, что "при всех здоровых футбол был бы другой и вице-чемпион загнал соперника в будку". И будете правы. Но чемпионат - это длинная дистанция. Его нельзя провести одним составом. Это не компьютерная игра. К тому же, чувствуется, что Мирча Луческу выжимает из этой команды максимум. Но действительно ли этот максимум - борьба за титул, а не до тошноты привычное второе место?

Вот о битве за чемпионство в следующем сезоне, когда "Динамо" наберёт мышечную массу, можно говорить более предметно. Сейчас же только единицы из этой команды готовы к серьёзной зарубе за первое место. И это не Цыганков, который напоминает о себе два раза в месяц. Александр Рыженко

Цыганков снова не проявил лидерских качеств в матче против сильного соперника

Перед игрой с “Шахтером” команда Луческу понесла серьезные кадровые потери, затронувшие каждую линию поля. Болельщики киевлян возлагали большие надежды на Виктора Цыганкова, который должен был взять на себя лидерство и показать свой уровень не против середняка или аутсайдера, а именно против другого гранда украинского футбола. Получилось ли у него это сделать? Нет.

К сожалению для киевлян, Виктор просто растворился на футбольном поле, и был едва заметен на протяжении всех 90-та минут. Тот же Жерсон, который действовал на противоположном фланге, гораздо интереснее смотрелся и куда больше был похож на лидера, делая то, чего ждали от вице-капитана киевлян.

У Цыганкова прослеживается явная проблема - слабая игра против сильных соперников. Всего неделю назад он блистал с “Днепром-1”, отдавая голевые и забивая, но только появилось более-менее серьезное сопротивление, как Виктор снова мало что смог показать. И такое с ним не впервые. Вспомните недавнюю игру против “Ювентуса” или против того же “Шахтера” сезоном ранее. Практически в каждом из этих матчей вингер растворялся и был малоактивен.

Можно возразить, что мы очень многого требуем от Цыганкова, но ведь именно он - один из наиболее ярких украинских талантов последних лет, и если не от него ждать качества в серьезных матчах, то от кого? Многие надеятся, что Виктор в будущем сможет заиграть в серьезном европейском клубе, но чтобы это сделать, нужно стабильно показывать свой уровень каждой игре. А не только против рядовых команд УПЛ. Георгий Грошев

В материале использованы фото Александра Приходько/UA-Футбол, ФК "Заря" и СК "Днепр-1"