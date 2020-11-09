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Остап Маркевич: Мне не стыдно, что Мариуполь называют фарм-клубом Шахтера
42-летний специалист рассказал о том, как он возглавил Мариуполь
Главный тренер "
– Получив негативный опыт в "Агробизнесе" и "Черноморце" в плане руководства клубов, вас не беспокоило предложение "Мариуполя"?
– Насколько я знал, там проблем не было таких.
– Как вы относитесь к тесной связи клуба с "Шахтером"?
– Я общаюсь с генеральным директором, у нас прекрасная коммуникация. Поэтому никаких проблем.
– Но как вам – амбициозному молодому тренеру – идти в клуб, который сознательно ограничивает себя многочисленными арендными связями с "Шахтером"?
– Меня это не смущало. Я об этом не думал. Есть разные условия для работы, всегда есть какие-то нюансы. На данном этапе я благодарен руководству, что доверили мне работу. Не знаю, удавалось ли кому-то как мне – за полгода работы в Первой лиге дорасти до Премьер-лиги.
Конечно, я думал над этим предложением. Но если тебе что-то предлагают – иди и работай. Есть нюанс, что с "Шахтером" не могут играть футболисты, которые принадлежат этому клубу. Такие обстоятельства, надо выходить из них. Хотя в Испании такого нет – арендованные играют. Нет такого количества аренд из одного клуба.
У нас такие правила – их надо соблюдать. Наоборот, в нашей команде теперь семь представителей молодежной сборной Украины. Не знаю, в какой команде еще такая ситуация, кроме "Динамо" и "Шахтера".
Это большой ресурс в виде молодых талантливых футболистов. Как от такого можно отказаться? Это очень интересная работа.
– Вас не стыдит, что клуб, в котором вы работаете, называют фармом "Шахтера"?
– Мне не стыдно. Такие обстоятельства. Хорошо, что вообще есть клубы в Украине. Совсем недавно мы еще думали, чтобы собралось 12 клубов в Премьер-лиге. Рад, что футбол сохранился. И чтобы дальше команды появлялись.
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