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Остап Маркевич: Мне не стыдно, что Мариуполь называют фарм-клубом Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

42-летний специалист рассказал о том, как он возглавил Мариуполь

Остап Маркевич: Мне не стыдно, что Мариуполь называют фарм-клубом Шахтера
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал, почему согласился возглавить азовский клуб.

– Получив негативный опыт в "Агробизнесе" и "Черноморце" в плане руководства клубов, вас не беспокоило предложение "Мариуполя"?

– Насколько я знал, там проблем не было таких.

– Как вы относитесь к тесной связи клуба с "Шахтером"?

– Я общаюсь с генеральным директором, у нас прекрасная коммуникация. Поэтому никаких проблем.

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– Но как вам – амбициозному молодому тренеру – идти в клуб, который сознательно ограничивает себя многочисленными арендными связями с "Шахтером"?

– Меня это не смущало. Я об этом не думал. Есть разные условия для работы, всегда есть какие-то нюансы. На данном этапе я благодарен руководству, что доверили мне работу. Не знаю, удавалось ли кому-то как мне – за полгода работы в Первой лиге дорасти до Премьер-лиги.

Конечно, я думал над этим предложением. Но если тебе что-то предлагают – иди и работай. Есть нюанс, что с "Шахтером" не могут играть футболисты, которые принадлежат этому клубу. Такие обстоятельства, надо выходить из них. Хотя в Испании такого нет – арендованные играют. Нет такого количества аренд из одного клуба.

У нас такие правила – их надо соблюдать. Наоборот, в нашей команде теперь семь представителей молодежной сборной Украины. Не знаю, в какой команде еще такая ситуация, кроме "Динамо" и "Шахтера".

Это большой ресурс в виде молодых талантливых футболистов. Как от такого можно отказаться? Это очень интересная работа.

– Вас не стыдит, что клуб, в котором вы работаете, называют фармом "Шахтера"?

– Мне не стыдно. Такие обстоятельства. Хорошо, что вообще есть клубы в Украине. Совсем недавно мы еще думали, чтобы собралось 12 клубов в Премьер-лиге. Рад, что футбол сохранился. И чтобы дальше команды появлялись.

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В статье: ФК Мариуполь Мирон Маркевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
09.11.2020 в 21:17
А не стыдно, что папа обдирает ФФУ ежемесячно на 750.000 гривен ???
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0
0
avatar
Инспектор ( )
09.11.2020 в 21:13
Арендованные игроки не играют только против Шахтера. Но это только 2! игры из 26. Так в чем вопрос?
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
09.11.2020 в 21:15
Садись ! Математика - ДВА !
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0
0
adidas77 (Cумы)
09.11.2020 в 20:44
Папа научил, что деньги не пахнут!Так держать! Главный принцип - никаких принципов!
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+3
-1


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