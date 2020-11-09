Леоненко: В Барселоне я не заметил, чтобы кто-то из Динамо говорил про COVID. Эта отмазка не прошла

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от "Динамо" (0:3) в матче 9-го тура УПЛ.

"Я считаю, что виновата во всем "Барселона" во вчерашней игре. И я не понимаю откуда эта радость: хорошо сыграли, не дали ничего сделать Месси, хотя на первой минуте уже заработал пенальти. Много сил было потрачено в Барселоне плюс две ошибки.

"Шахтер" пешком обыграл "Динамо". Усталость была видна у "Динамо", но никакой не COVID. В Испании я не заметил, чтобы кто-то говорил про COVID. Эта отмазка не прошла.

"Динамо" играло за счет длинных передач, рассчитывая на ошибки в обороне "Шахтера". Старались забегать, но не получалось ничего", - сказал Леоненко.