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Леоненко: В Барселоне я не заметил, чтобы кто-то из Динамо говорил про COVID. Эта отмазка не прошла

Премьер-лига
(2 голосов)

А вот и мнение главного эксперта по матчу Динамо - Шахтер

Леоненко: В Барселоне я не заметил, чтобы кто-то из Динамо говорил про COVID. Эта отмазка не прошла
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от "Динамо" (0:3) в матче 9-го тура УПЛ.

"Я считаю, что виновата во всем "Барселона" во вчерашней игре. И я не понимаю откуда эта радость: хорошо сыграли, не дали ничего сделать Месси, хотя на первой минуте уже заработал пенальти. Много сил было потрачено в Барселоне плюс две ошибки.

"Шахтер" пешком обыграл "Динамо". Усталость была видна у "Динамо", но никакой не COVID. В Испании я не заметил, чтобы кто-то говорил про COVID. Эта отмазка не прошла.

"Динамо" играло за счет длинных передач, рассчитывая на ошибки в обороне "Шахтера". Старались забегать, но не получалось ничего", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Oлeкcин (Н.)
09.11.2020 в 19:56
Отмазка как отмазка, пока Суркис хавает - пусть будет Ковид!
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0
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ПетроФ (Луцьк)
09.11.2020 в 19:44
які ж вони хворі(( це вірусне чмо не хоче побачити одне, на матч виходять найбільш підготовленні гравці а в даному випадку в цигана не було ніякого маневру.
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+2
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
09.11.2020 в 19:44
Иди бухай дальше. Твое мнение не кому не интересно
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0
-2


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