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Динамо и Шахтер – в топ-5 рейтинга, воспитанники которых играют в европейских чемпионатах

Премьер-лига
(2 голосов)

Очень интересная статистика по воспитанникам клубов

Динамо и Шахтер – в топ-5 рейтинга, воспитанники которых играют в европейских чемпионатах
Новина українською

Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг лучших клубов Европы, воспитанники которых играют в высших дивизионах европейских чемпионатов.

В рейтинге учитывались футболисты, которые как минимум три сезона провели в родном клубе в возрасте от 15 до 21 года.

В первую пятёрку рейтинга попали и два украинских клуба. "Динамо" с 69 воспитанниками занимает 4-е место в рейтинге. Они проводят в среднем по 13,1 матчу в год за свои клубы. Их средний возраст – 26,3 года.

"Шахтер" с 67 воспитанниками занимает 5-е место. Они играют в среднем 12 матчей в год, а средний возраст – 26,1 года.

Интересно, что в рейтинге на 38-м месте присутствует и "Днепр", у которого 32 воспитанника играют в разных европейских чемпионатах.

В целом же топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

Динамо и Шахтер – в топ-5 рейтинга, воспитанники которых играют в европейских чемпионатах - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) CIES Днепр
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Источник:
CIES

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Комментарии (3)
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Andriy86 (Київ)
09.11.2020 в 21:14
Схоже на фейк, джерело пропонує вислати деталі на імейл. Я щось не можу згадати вихованців Динамо, які грали останнім часом в топ-5, крім Ярмоленка
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+1
-1
sawyer1936
09.11.2020 в 21:33
Так тут и не топ 5 учитывается, в источнике указано что топ 31, также там есть таблица и для топ 5 и ни Динамо ни Шахтера там нет.
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
09.11.2020 в 20:36
А где расейские клюбы?)))
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0
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