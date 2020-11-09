Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо и Шахтер – в топ-5 рейтинга, воспитанники которых играют в европейских чемпионатах
Очень интересная статистика по воспитанникам клубов
Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг лучших клубов Европы, воспитанники которых играют в высших дивизионах европейских чемпионатов.
В рейтинге учитывались футболисты, которые как минимум три сезона провели в родном клубе в возрасте от 15 до 21 года.
В первую пятёрку рейтинга попали и два украинских клуба. "
"Шахтер" с 67 воспитанниками занимает 5-е место. Они играют в среднем 12 матчей в год, а средний возраст – 26,1 года.
Интересно, что в рейтинге на 38-м месте присутствует и "Днепр", у которого 32 воспитанника играют в разных европейских чемпионатах.
В целом же топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
Популярное сейчас
- Корниенко не поможет сборной и Шахтеру до конца года
- Руслан Малиновский заинтересовал Интер
- (Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук
- Динамо - Шахтёр: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку