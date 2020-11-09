Динамо и Шахтер – в топ-5 рейтинга, воспитанники которых играют в европейских чемпионатах

Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг лучших клубов Европы, воспитанники которых играют в высших дивизионах европейских чемпионатов.

В рейтинге учитывались футболисты, которые как минимум три сезона провели в родном клубе в возрасте от 15 до 21 года.

В первую пятёрку рейтинга попали и два украинских клуба. " Динамо " с 69 воспитанниками занимает 4-е место в рейтинге. Они проводят в среднем по 13,1 матчу в год за свои клубы. Их средний возраст – 26,3 года.

"Шахтер" с 67 воспитанниками занимает 5-е место. Они играют в среднем 12 матчей в год, а средний возраст – 26,1 года.

Интересно, что в рейтинге на 38-м месте присутствует и "Днепр", у которого 32 воспитанника играют в разных европейских чемпионатах.

В целом же топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: