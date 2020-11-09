Мирон Маркевич: В матче Динамо - Шахтер у горняков просто было больше фарта

Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал поражение "Динамо" в матче 9-го тура УПЛ от "Шахтера" (0:3).

"В матче "Динамо" — "Шахтер" до определенных событий была равная игра, которая проходила в основном в центре поля, но потом ошибка динамовского вратаря Нещерета, а за ней и необоснованный фол Сидорчука определили судьбу поединка.

Будучи тренером, я любил жесткость своих игроков, но в данном случае я не понимаю, зачем делать такие подкаты в середине поля, тем более опытному исполнителю. Такое впечатление, что Сидорчук мог и ногу оторвать Корниенко, футболисту, который только начал играть на высоком уровне и вызываться в сборную Украины.

При равных составах во втором тайме у "Динамо" было бы больше шансов для того, чтобы спасти поединок. Но об этом мы можем только гадать.

Что касается состава "Динамо", то я бы не сказал, что киевляне были слишком ограничены в кадровом вопросе. Им было сложно с заменами, но из твердых футболистов основы отсутствовал только Миколенко. Не нужно нагнетать обстановку. Сейчас непредсказуемая ситуация, и главным тренерам сложно что-то определять и влиять на общую картину.

Думаю, что борьба в чемпионате будет продолжаться, поскольку и "Шахтер" сейчас не впечатляет по сравнению с прошлым сезоном. В этом поединке у "горняков" просто было больше фарта", — сказал Маркевич.