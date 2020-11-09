  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мирон Маркевич: В матче Динамо - Шахтер у горняков просто было больше фарта
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мирон Маркевич: В матче Динамо - Шахтер у горняков просто было больше фарта

Премьер-лига
(4 голосов)

Мирон Богданович высказал свое мнение о недавнем украинском Классико

Мирон Маркевич: В матче Динамо - Шахтер у горняков просто было больше фарта
Новина українською

Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал поражение "Динамо" в матче 9-го тура УПЛ от "Шахтера" (0:3).

"В матче "Динамо" — "Шахтер" до определенных событий была равная игра, которая проходила в основном в центре поля, но потом ошибка динамовского вратаря Нещерета, а за ней и необоснованный фол Сидорчука определили судьбу поединка.

Будучи тренером, я любил жесткость своих игроков, но в данном случае я не понимаю, зачем делать такие подкаты в середине поля, тем более опытному исполнителю. Такое впечатление, что Сидорчук мог и ногу оторвать Корниенко, футболисту, который только начал играть на высоком уровне и вызываться в сборную Украины.

При равных составах во втором тайме у "Динамо" было бы больше шансов для того, чтобы спасти поединок. Но об этом мы можем только гадать.

Что касается состава "Динамо", то я бы не сказал, что киевляне были слишком ограничены в кадровом вопросе. Им было сложно с заменами, но из твердых футболистов основы отсутствовал только Миколенко. Не нужно нагнетать обстановку. Сейчас непредсказуемая ситуация, и главным тренерам сложно что-то определять и влиять на общую картину.

Думаю, что борьба в чемпионате будет продолжаться, поскольку и "Шахтер" сейчас не впечатляет по сравнению с прошлым сезоном. В этом поединке у "горняков" просто было больше фарта", — сказал Маркевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
09.11.2020 в 22:25
Старый рагуль может лишиться пайки за такую крамолу
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
09.11.2020 в 22:13
Авжеж Андрієвський, Забарний і ... всі ОСНОВА А подивиться хто і скільки награв? У Шахтаря Додо 976 хв, інші навіть до вісімсот не дотягують. У Динамо Кендьора 1 245, ще троє, у тому числі Сидорчук, більше тисячі... Мабуть тому у Сергій прийняв таке невиправдане / неадекватне рішення... Бо сил не те що добігти до власного карного, навіть перехопити м'яча не вистачило.
Ответить
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
09.11.2020 в 21:48
А у Динамо до удаления были моменты
Ответить
+2
-2
Technical
09.11.2020 в 21:26
набридло вже те "класичне". Що там обговорювати? От Ліга націй на носі. Там все куди цікавіше, особливо враховуючи наші кадрові втрати.
Ответить
+1
-1
Alexs22 (Киев)
09.11.2020 в 21:50
Их нет. О чем ти?
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...