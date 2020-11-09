Луческу: У каждого есть свои интересы, чтобы воспользоваться слабостью соперника

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу прокомментировал вспышку COVID-19 в киевском клубе и недавний матч УПЛ с "Шахтером" (0:3).

"Я совсем не расстроен вчерашним матчем, я расстроен из-за того, что пандемия все изменила. Поэтому я сказал, что COVID выиграл, а проиграл fair play.

Как правило, матч не должен проводиться, но у каждого есть свои интересы, чтобы воспользоваться слабостью соперника. Было бы несправедливо играть за титул титул в такой ситуации.

Я терял 2-3 игрока ежедневно, мы дошли до того, что у меня осталось всего 10 игроков. Это наша вина, клуба, что мы не приняли самых эффективных мер.

Мы играли в очень сложных условиях. Я не знал, кого отправят на карантин после теста", – приводит слова Луческу румынское издание Sport.