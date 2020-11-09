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Луческу: У каждого есть свои интересы, чтобы воспользоваться слабостью соперника
И снова о вспышке коронавируса у киевлян
Главный тренер "
"Я совсем не расстроен вчерашним матчем, я расстроен из-за того, что пандемия все изменила. Поэтому я сказал, что COVID выиграл, а проиграл fair play.
Как правило, матч не должен проводиться, но у каждого есть свои интересы, чтобы воспользоваться слабостью соперника. Было бы несправедливо играть за титул титул в такой ситуации.
Я терял 2-3 игрока ежедневно, мы дошли до того, что у меня осталось всего 10 игроков. Это наша вина, клуба, что мы не приняли самых эффективных мер.
Мы играли в очень сложных условиях. Я не знал, кого отправят на карантин после теста", – приводит слова Луческу румынское издание Sport.
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