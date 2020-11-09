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Луческу: У каждого есть свои интересы, чтобы воспользоваться слабостью соперника

Премьер-лига
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И снова о вспышке коронавируса у киевлян

Луческу: У каждого есть свои интересы, чтобы воспользоваться слабостью соперника
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал вспышку COVID-19 в киевском клубе и недавний матч УПЛ с "Шахтером" (0:3).

"Я совсем не расстроен вчерашним матчем, я расстроен из-за того, что пандемия все изменила. Поэтому я сказал, что COVID выиграл, а проиграл fair play.

Как правило, матч не должен проводиться, но у каждого есть свои интересы, чтобы воспользоваться слабостью соперника. Было бы несправедливо играть за титул титул в такой ситуации.

Я терял 2-3 игрока ежедневно, мы дошли до того, что у меня осталось всего 10 игроков. Это наша вина, клуба, что мы не приняли самых эффективных мер.

Мы играли в очень сложных условиях. Я не знал, кого отправят на карантин после теста", – приводит слова Луческу румынское издание Sport.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) коронавирус
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