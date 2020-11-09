  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шеф-редактор ТК Футбол: Ты влетел полусонному сопернику три мяча и пробуешь что-то говорить о COVID и fair play
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шеф-редактор ТК Футбол: Ты влетел полусонному сопернику три мяча и пробуешь что-то говорить о COVID и fair play

Премьер-лига
(1 голосов)

В стане каналов Футбол отношение к Луческу поменялось очень быстро

Шеф-редактор ТК Футбол: Ты влетел полусонному сопернику три мяча и пробуешь что-то говорить о COVID и fair play
Новина українською

Шеф-продюсер телеканалов "Футбол" Иван Гресько отреагировал на слова наставника "Динамо" Мирчи Луческу о том, что во вчерашнем матче соперников (3:0 в пользу "горняков") выиграл COVID.

"Ревью к класычному. Точнее, к послематчевой пресс-конференции. Я видел много случаев, когда на таких мероприятиях тренеры пытаются разогнать кровь по венам.

Слушай, ты влетел полусонному сопернику три мяча. Те ни разу выше третьей передачи не включались. И не потому что не хотели. Просто не могут сейчас.

И ты пробуешь что-то говорить о COVID, fair play и "я бы не играл".

А почему не говорил об этом в Барселоне? У тебя на поле семь сборников Украины, один Словении, один Польши и один Люксембурга. Кто здесь резервист? Нещерет? И на противоположных воротах стоял такой же Нещерет. Только с другой фамилией.

Ты начал игру в качестве лидера чемпионата с четырехочковым отрывом и за всю игру не создал ни одного момента. И ты говоришь о fair play. На пресс-конференции как раз ее не хватало.

Хацкевич и Михайличенко после 0:3 обязательно были бы физруками. Блохину бы вспомнили беляш. А кто-то обманывает и хочет желаемое выдать за действительное. Скудные. Мгновенные цели. Не поддерживаю", – написал Гресько.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТК Футбол Иван Гресько
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TJSoccer (Харьков)
09.11.2020 в 22:28
заказуха, нахер такая провокация тут
Ответить
+1
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
09.11.2020 в 22:24
На второй день шавки поручили команду «фас»Желаю всем им крепкой срачки от короны
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...