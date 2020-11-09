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Шеф-редактор ТК Футбол: Ты влетел полусонному сопернику три мяча и пробуешь что-то говорить о COVID и fair play
В стане каналов Футбол отношение к Луческу поменялось очень быстро
Шеф-продюсер телеканалов "Футбол" Иван Гресько отреагировал на
"Ревью к класычному. Точнее, к послематчевой пресс-конференции. Я видел много случаев, когда на таких мероприятиях тренеры пытаются разогнать кровь по венам.
Слушай, ты влетел полусонному сопернику три мяча. Те ни разу выше третьей передачи не включались. И не потому что не хотели. Просто не могут сейчас.
И ты пробуешь что-то говорить о COVID, fair play и "я бы не играл".
А почему не говорил об этом в Барселоне? У тебя на поле семь сборников Украины, один Словении, один Польши и один Люксембурга. Кто здесь резервист? Нещерет? И на противоположных воротах стоял такой же Нещерет. Только с другой фамилией.
Ты начал игру в качестве лидера чемпионата с четырехочковым отрывом и за всю игру не создал ни одного момента. И ты говоришь о fair play. На пресс-конференции как раз ее не хватало.
Хацкевич и Михайличенко после 0:3 обязательно были бы физруками. Блохину бы вспомнили беляш. А кто-то обманывает и хочет желаемое выдать за действительное. Скудные. Мгновенные цели. Не поддерживаю", – написал Гресько.
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