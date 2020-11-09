Шеф-редактор ТК Футбол: Ты влетел полусонному сопернику три мяча и пробуешь что-то говорить о COVID и fair play

Шеф-продюсер телеканалов "Футбол" Иван Гресько отреагировал на слова наставника "Динамо" Мирчи Луческу о том, что во вчерашнем матче соперников (3:0 в пользу "горняков") выиграл COVID.

"Ревью к класычному. Точнее, к послематчевой пресс-конференции. Я видел много случаев, когда на таких мероприятиях тренеры пытаются разогнать кровь по венам.

Слушай, ты влетел полусонному сопернику три мяча. Те ни разу выше третьей передачи не включались. И не потому что не хотели. Просто не могут сейчас.

И ты пробуешь что-то говорить о COVID, fair play и "я бы не играл".

А почему не говорил об этом в Барселоне? У тебя на поле семь сборников Украины, один Словении, один Польши и один Люксембурга. Кто здесь резервист? Нещерет? И на противоположных воротах стоял такой же Нещерет. Только с другой фамилией.

Ты начал игру в качестве лидера чемпионата с четырехочковым отрывом и за всю игру не создал ни одного момента. И ты говоришь о fair play. На пресс-конференции как раз ее не хватало.

Хацкевич и Михайличенко после 0:3 обязательно были бы физруками. Блохину бы вспомнили беляш. А кто-то обманывает и хочет желаемое выдать за действительное. Скудные. Мгновенные цели. Не поддерживаю", – написал Гресько.