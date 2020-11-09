Костевич: Делаю все возможное, чтобы сыграть за Динамо в следующем году

Защитник " Динамо " Владимир Костевич, который недавно перенес операцию на передней крестообразной связке, рассказал, как прошло оперативное вмешательство, как он себя чувствует, и сколько продлится его восстановления:

- Операция прошла успешно, сейчас уже все хорошо, теперь мне предстоит долгий процесс реабилитации. После операции прошло уже 10 дней, за это время прошли острые боли, и я чувствую себя более-менее хорошо.

- Где планируете проходить курс реабилитации, и сколько он продлится по прогнозам врачей?

- После такой травмы процесс восстановления будет продолжаться достаточно долго. Все называют сроки в районе шести-семи месяцев. Все индивидуально и зависит от особенностей организма конкретного футболиста. Первые дни реабилитации прохожу в Мюнхене, а как будет дальше, врачи скажут позже.

- Как проходит ваш обычный день сейчас? Из чего именно состоит ваше восстановление?

- В основном лежу или хожу на процедуры - на первом этапе восстановления после операции это мои основные занятия, поэтому он не очень интересен. Еще делаю определенные упражнения, чтобы обеспечить ноге подвижность, как до травмы, прикладываю холодные компрессы, использую специальный аппарат, который охлаждает ногу — это нужно для того, чтобы сошел отек. А также занимаюсь с физиотерапевтом - мне показали упражнения, которые должен делать каждый час в течение дня, чтобы восстановить мышцы на передней поверхности бедра.

- Как чувствуете себя морально? Наверное, психологически вам непросто, учитывая, что вы только недавно перешли в "Динамо" и, очевидно, рассчитывали сыграть в Лиге чемпионов?

- Конечно, когда получил травму, я был, мягко говоря, очень разочарован, потому что я долго ждал, когда состоится мой переход, а длился он очень долго. С момента подписания предварительного контракта шли переговоры, чтобы я ушел раньше, а не зимой, как изначально планировалось. Словом, все делалось для того, чтобы ускорить процесс, я прилагал много усилий, чтобы перейти в "Динамо", поэтому, когда это, наконец произошло, был очень счастлив. Знал, в какой клуб попал, и какие матчи нас ожидают. Хотел как можно быстрее влиться в коллектив и начать тренироваться вместе с командой. Но, к сожалению, уже во время четвертой тренировки получил эту досадную травму. Повторюсь, конечно, я был очень разочарован, но понимаю, что изменить ничего нельзя. Поэтому смирился с тем, что произошло, и полностью сконцентрировался на своем восстановлении. Делаю все возможное, чтобы вернуться еще сильнее и принять участие в матчах "Динамо" в следующем году.

- Следите ли за матчами киевлян? Какие ваши впечатления о последних игр против "Барселоны" и "Шахтера"?

- Конечно, за матчами слежу, все поединки смотрю в интернете. Была хорошая игра с "Барселоной", после нее остались приятные эмоции. Жаль, что не удалось завоевать очки, но по игре "Динамо" выглядело очень хорошо. Думаю, это такое поражение, за которое точно не стыдно, оно может быть полезным на будущее. Относительно матча с "Шахтером", думаю, все прекрасно понимают, какая сейчас ситуация не только в команде, а и во всем мире из-за коронавируса. Надеюсь, в ближайшее время все ребята вернутся после заболевания COVID-19, и в распоряжении тренера будет больше игроков, которые смогут готовиться к следующим играм.