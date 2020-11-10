Пятов: Внутри пальцев есть наросты, которые потом нужно будет удалять

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов рассказал о хронических проблемах со здоровьем, которые преследуют вратарей.

- Говорят, многие вратари после окончания карьеры делают пластику носа из-за численных травм. То же и с пальцами.

– С пальцами у меня действительно есть проблема. Вот Шовковский сделал операцию. У меня тоже есть наросты внутри, которые нужно удалять. Но понимаю, что это уже когда завершу карьеру. Это от ловли, отбивания мячей, переломы.

Оно все заживает, а на сухожилиях остаются наросты. Они развиваются, их нужно чистить.