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Пятов: Внутри пальцев есть наросты, которые потом нужно будет удалять

Премьер-лига
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Вратарский хлеб вряд ли можно назвать легким

Пятов: Внутри пальцев есть наросты, которые потом нужно будет удалять
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о хронических проблемах со здоровьем, которые преследуют вратарей.

- Говорят, многие вратари после окончания карьеры делают пластику носа из-за численных травм. То же и с пальцами.

– С пальцами у меня действительно есть проблема. Вот Шовковский сделал операцию. У меня тоже есть наросты внутри, которые нужно удалять. Но понимаю, что это уже когда завершу карьеру. Это от ловли, отбивания мячей, переломы.

Оно все заживает, а на сухожилиях остаются наросты. Они развиваются, их нужно чистить.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Люкс ФМ

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