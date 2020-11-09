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Цыганык: Селезнев извинился перед Йовичевичем, написал смс

Премьер-лига
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Журналист говорит, что конфликт исчерпан

Цыганык: Селезнев извинился перед Йовичевичем, написал смс
Новина українською

Форвард "Колоса" Евгений Селезнев извинился перед главным тренером "Днепра-1" Игором Йовичевичем после инцидента в матче 9-го тура УПЛ, сообщает Игорь Цыганык.

"Суть в том, что обе команды вели себя агрессивно на "Днепр-Арене", которая для Селезнева почти родная. Он был очень мотивирован, но слишком, потому реагировал практически на все возгласы и на все, что происходило.

Выяснение отношений продолжилось в подтрибунном помещении, где Игорь Йовичевич предложил Селезневу разговаривать на украинском языке, хотя перед тем нападающий "Колоса" обратился к тренеру СК "Днепр-1" на английском. Вот на основе этого и было продолжение.

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На следующий день, насколько мне известно, Селезнев написал смс Йовичевичу с извинениями. Поэтому, я считаю, этот эпизод надо закончить, забыть и идти дальше", - сказал Цыганык.

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В статье: Евгений Селезнев Игорь Йовичевич Игорь Цыганык Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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