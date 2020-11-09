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Цыганык: Селезнев извинился перед Йовичевичем, написал смс
Журналист говорит, что конфликт исчерпан
Форвард "
"Суть в том, что обе команды вели себя агрессивно на "Днепр-Арене", которая для Селезнева почти родная. Он был очень мотивирован, но слишком, потому реагировал практически на все возгласы и на все, что происходило.
Выяснение отношений продолжилось в подтрибунном помещении, где Игорь Йовичевич предложил Селезневу разговаривать на украинском языке, хотя перед тем нападающий "Колоса" обратился к тренеру СК "Днепр-1" на английском. Вот на основе этого и было продолжение.
На следующий день, насколько мне известно, Селезнев написал смс Йовичевичу с извинениями. Поэтому, я считаю, этот эпизод надо закончить, забыть и идти дальше", - сказал Цыганык.
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