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Тете: Мечтаю поиграть в больших клубах. Особые чувства испытываю к Барселоне
С детства за каталонцев
Вингер "Шахтера"
"Все мечтают играть в больших клубах - это нормально, и я не исключение. Конечно, я мечтаю сыграть за "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" или "Барселону".
Но особые чувства я испытываю к "Барселоне", за которой я следил с детства. Когда я был ребенком, я хотел получить футболку Месси, и эта страсть росла с каждым днем. К "Барселоне" у меня особое отношение", - сказал Тете в интервью DAZN.
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Источник:Mundo Deportivo
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