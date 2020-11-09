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Тете: Мечтаю поиграть в больших клубах. Особые чувства испытываю к Барселоне

Премьер-лига
(1 голосов)

С детства за каталонцев

Тете: Мечтаю поиграть в больших клубах. Особые чувства испытываю к Барселоне
Новина українською

Вингер "Шахтера" Тете признался, что он испытывает особые чувства к "Барселоне", за которую он хотел бы поиграть в будущем.

"Все мечтают играть в больших клубах - это нормально, и я не исключение. Конечно, я мечтаю сыграть за "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" или "Барселону".

Но особые чувства я испытываю к "Барселоне", за которой я следил с детства. Когда я был ребенком, я хотел получить футболку Месси, и эта страсть росла с каждым днем. К "Барселоне" у меня особое отношение", - сказал Тете в интервью DAZN.

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В статье: Барселона Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
Mundo Deportivo

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