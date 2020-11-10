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Луческу посмеялся над интерпретаций его разговора с Лионелем Месси
Но конкретно не ответил
Румынский наставник киевского "
Видел, что есть много умных людей, которые пытались все интерпретировать. Я играл против Месси 9 раз, когда тренировал "Шахтер". Это нормально, что я знаком с ним, что говорил с ним.
Но интерпретации нашего разговора мне показались смешными, они даже не заслуживают ответа, - цитирует тренера sport.ro.
Напомним, что в соцсетях шутили, мол главный тренер "Динамо" просил у Месси футболку после игры.
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