Луческу посмеялся над интерпретаций его разговора с Лионелем Месси

Румынский наставник киевского " Динамо " Мирча Луческу прокомментировал свою короткую беседу после матча Лиги чемпионов с игроком "Барселоны" Лионелем Месси (1:2).

Видел, что есть много умных людей, которые пытались все интерпретировать. Я играл против Месси 9 раз, когда тренировал "Шахтер". Это нормально, что я знаком с ним, что говорил с ним.

Но интерпретации нашего разговора мне показались смешными, они даже не заслуживают ответа, - цитирует тренера sport.ro.