  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу посмеялся над интерпретаций его разговора с Лионелем Месси
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу посмеялся над интерпретаций его разговора с Лионелем Месси

Премьер-лига
(1 голосов)

Но конкретно не ответил

Луческу посмеялся над интерпретаций его разговора с Лионелем Месси
Новина українською

Румынский наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свою короткую беседу после матча Лиги чемпионов с игроком "Барселоны" Лионелем Месси (1:2).

Видел, что есть много умных людей, которые пытались все интерпретировать. Я играл против Месси 9 раз, когда тренировал "Шахтер". Это нормально, что я знаком с ним, что говорил с ним.

Но интерпретации нашего разговора мне показались смешными, они даже не заслуживают ответа, - цитирует тренера sport.ro.

Напомним, что в соцсетях шутили, мол главный тренер "Динамо" просил у Месси футболку после игры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Лионель Месси Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
госпітальєр (львів)
10.11.2020 в 09:54
прикидався,що не знає української і російської,чи тримає людину,що шукає по інтернету,що там "про мірчу" ? хай читає,може навчиться чогось,бо життя в його роки нічого румуна не навчило
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
10.11.2020 в 08:17
Посмеялся потому что правда. Только не все знают, что Мирча не просто просил футболку, а хотел поменять футболку Месси на свою шапку.
Ответить
+1
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.11.2020 в 09:21
Це все на що ти здатна?
Ответить
+1
-2
pilips111 (Чернигов)
10.11.2020 в 10:16
Супряга, или лучше тренируйся.
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.11.2020 в 10:24
pilips111, спідницю вдягай та пішла працювати ротиком, шмарко
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...