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"Воспитанник Богданова" в Десне. Полузащитник выделил игрока черниговцев
Которого вызвал Ротань
Полузащитник "Колоса" Андрей Богданов, который в 2019 году выступал в "
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Илья Шевцов мой воспитанник? Просто он слушал на тренировках, а я ему давал советы в футбольном плане.
И он такой парень, не огрызается, потому что сейчас другая молодежь - может и несколько слов сказать старшим товарищам. А он - очень трудолюбивый.
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Источник:Профутбол digital
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