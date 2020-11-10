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"Воспитанник Богданова" в Десне. Полузащитник выделил игрока черниговцев

Премьер-лига
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Которого вызвал Ротань

"Воспитанник Богданова" в Десне. Полузащитник выделил игрока черниговцев
Новина українською

Полузащитник "Колоса" Андрей Богданов, который в 2019 году выступал в "Десне", рассказал о дружеских отношениях с молодым нападающим черниговцев Ильей Шевцовым, который получил дебютный вызов в молодежную сборную Украины.

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Илья Шевцов мой воспитанник? Просто он слушал на тренировках, а я ему давал советы в футбольном плане.

И он такой парень, не огрызается, потому что сейчас другая молодежь - может и несколько слов сказать старшим товарищам. А он - очень трудолюбивый.

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В статье: Руслан Ротань Андрей Богданов молодежная сборная Украины Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка) Илья Шевцов
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Источник:
Профутбол digital

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