"Воспитанник Богданова" в Десне. Полузащитник выделил игрока черниговцев

Полузащитник "Колоса" Андрей Богданов, который в 2019 году выступал в " Десне ", рассказал о дружеских отношениях с молодым нападающим черниговцев Ильей Шевцовым, который получил дебютный вызов в молодежную сборную Украины.

Илья Шевцов мой воспитанник? Просто он слушал на тренировках, а я ему давал советы в футбольном плане.

И он такой парень, не огрызается, потому что сейчас другая молодежь - может и несколько слов сказать старшим товарищам. А он - очень трудолюбивый.