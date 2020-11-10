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Денисов обратился к Луческу: Почему же молчал в случае с Александрией?
Ссора "Динамо" и "Шахтера" продолжается
Директор ТК Футбол Александр Денисов, который находится на карантине из-за COVID-19, принял участие в ответе главному тренеру "Динамо" Мирчи Луческу по поводу возмущения из-за отказа переносить матч 9 тура УПЛ с "Шахтером" (0:3).
Если провести аналогии с этим сезоном - уже несколько команд УПЛ пережили COVIDные кризисы. Я помню ситуацию с "Александрией", когда у них было 27 больных, в том числе тренеры. В 6-м туре "Александрия" должна была играть с "Ингульцом". Они предложили перенеси поединок, но "Ингулец" отказался. Тогда был классный матч, финальный счет 4:3.
Однако в этом же обескровленному составе "Александрия" поехала в Киев на матч против "Динамо". Почему Мирча молчал? Почему он молчал и не сказал: "как же можно играть, давайте переносить, иначе победит COVID а не fair play!". Непонятны эти моменты, затронутые Луческу.
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