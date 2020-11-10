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Денисов обратился к Луческу: Почему же молчал в случае с Александрией?

Премьер-лига
(6 голосов)

Ссора "Динамо" и "Шахтера" продолжается

Денисов обратился к Луческу: Почему же молчал в случае с Александрией?
Новина українською

Директор ТК Футбол Александр Денисов, который находится на карантине из-за COVID-19, принял участие в ответе главному тренеру "Динамо" Мирчи Луческу по поводу возмущения из-за отказа переносить матч 9 тура УПЛ с "Шахтером" (0:3).

Если провести аналогии с этим сезоном - уже несколько команд УПЛ пережили COVIDные кризисы. Я помню ситуацию с "Александрией", когда у них было 27 больных, в том числе тренеры. В 6-м туре "Александрия" должна была играть с "Ингульцом". Они предложили перенеси поединок, но "Ингулец" отказался. Тогда был классный матч, финальный счет 4:3.

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Однако в этом же обескровленному составе "Александрия" поехала в Киев на матч против "Динамо". Почему Мирча молчал? Почему он молчал и не сказал: "как же можно играть, давайте переносить, иначе победит COVID а не fair play!". Непонятны эти моменты, затронутые Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (27)
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мы за динамо (киев)
10.11.2020 в 10:57
будулай був є і буде органічною частиною кротофауни. ця вся возня тепер вже розповсюдилась і в стан вкдк. прямо на капітанський місток. радості кротоферми немає меж. вони не те шо з лікарняного ліжка для цього встануть, з могил піднімуться. це надзвичайно висока плата вкдк за геть скромні здобутки троянського крота. пс ультраси попереджували.
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0
0
androma (Вересневе)
10.11.2020 в 10:55
Проблема в том что Луческу обязан идти на прес-конференцию и что-то говорить. И даже если он будет рассуждать об НЛО всегда найдутся кто-то типа пенисова или грисько которые укажут старичку что он сказал не то и не так как сказали бы они если бы были на месте Луческу.
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0
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.11.2020 в 10:55
Це чипушило малороське з Вялікахо футбола забуло згадати момент , коли Олександрія просила Динамо про переніс гри , а те їм відмовило . Без цього , всі інші букви з його уст - #швидканастя .
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
10.11.2020 в 10:51
И на какой позиции Динамо не хватило игрока? Там играли дублеры или из Ю-19 брали игроков? Странные сопли от Луческу.
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scorpius (Ck)
10.11.2020 в 10:05
Короче, понеслись перегавкивания
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Dr. House (Подолье)
10.11.2020 в 10:05
Шавки проплаченные накинулись. Чё-то Ёжик Ёжикович молчит. А , него же Ковид, как у всех этих шавок..
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+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.11.2020 в 10:57
В нафталінового йожіка, ще лайно в роті не набралось . Зачекайте трохи .
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
10.11.2020 в 09:39
Луческу говорит только когда ему выгодно
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+3
-8
buickball (Novostroy)
10.11.2020 в 09:47
Что ты, уска, п..дишь? Мразь. Когда Луческу был в твоем Шахтере ты отсасывал ему в каждом комменте.
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+6
-2
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
10.11.2020 в 09:33
Всё понятно ИМХО...Вопреки пушкинской фразе "гений и злодейство" очень даже совместны. По профессиональным качествам Луческу - условно - гений, незаурядный коуч. А по человеческим качествам заурядный склочник. Не зависимо от места работы. Что "браво, федерация"... "что победил ковид" -диагноз один: завышенное самолюбие, неумение проигрывать и достойно вести себя в некомфортной ситуации. Вспомним его интервью по поводу Шахты.... Правильно ли, что он много сделал для клуба? - Правильно. - А этично ли - при работающем там коллеге - говорить,что тот лишь пользуется аработками прошлого ? - Это фэир плэй ? Тем более, что это и неправда. Вспомним КАК он себя вёл после 0 : 3 ШД - ДК. Подтрибунка... Берут интервью у Каштру. В нескольких метрах подходят к Луческу, чтоб с ним поговорить... И он это своё "победил ковид" не просто говорит. ОН кричит. Так чтоб это было слышно в микрофон ТЖК абоающих с Каштру. Это уровень не Мистера. Это - уровень инвалида Гаврилыча с коммунальной свары Михаила Зощенко.
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+3
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.11.2020 в 09:21
Верняк! Почему циган тогда играл????
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+3
-3
Віктор Немаєзначення
10.11.2020 в 08:50
Лугандонец получил удар COVIDом по психике, теперь будет трудно понять ход его мыслей...
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+4
-5
LEVgcUqs (Чернігів)
10.11.2020 в 08:48
Мені тільки незрозуміло. по перше цей пенісов захворів на коронавірус. а тому повинен сидіти на самоізоляції, хто ще наражає себе на безпеку , беручи інтерв"ю?. а по друге, тільки хто небудь щось скаже з Динамо і свора з бальшого футбола тут як тут , кожний ізголяється в словах, аби як укусити, не знаю за що, але аби показати . що і я тут був з бальшого шахтьора. Отак і пенісов на самоізоляції.
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+8
-4
Cerega15 (Kherson)
10.11.2020 в 08:49
Тебе, чтобы написать этот коммент, пришлось куда-то ехать? Скорее всего даже с дивана не встал.
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+5
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.11.2020 в 09:03
Серёга,это "пять"!
+3
-8
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.11.2020 в 08:55
LEV,а ты по почте или голубем этот пост прислал?)Болелы ДК такие забавные зверушки)
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+1
-8
Cerega15 (Kherson)
10.11.2020 в 08:57
К нему домой приезжали из ua-football, уточнили что как.
+2
-6
avatar
hoy (Київ)
10.11.2020 в 09:24
А ты зверушка чего не дома сидишь а в Кривом болела не Кривбасса
+5
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.11.2020 в 09:59
Hoy,я у себя дома в Кривбассе.
0
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
10.11.2020 в 08:43
Ковид плохо действует на мозг ...А как вчера все шавки синхронно бросились на Луческу, видимо рыжий бандит дал команду «фас»
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+11
-4
ШУБКИС
10.11.2020 в 09:59
Снова "синие" ноют, как обычно...
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+1
-2
aleks68
10.11.2020 в 10:48
как раз по тебе долб...бу и видно как ковид действует на мозг. молчал бы лучше суркисовская подстилка. будулай ещё не так завоет когда припечёт.
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
10.11.2020 в 08:42
Тут он прав. Правду у нас любят рубить когда выгодно.
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+2
-11
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K-Spirit (Киев)
10.11.2020 в 08:33
Так почему тогда Каштру не потребовал переноса игры с Динамо, если Луческу должен был требовать переноса игры с Александрией? Отказа со стороны Динамо не было, ввиду отсутствия просьбы как таковой, а вот Шахтер отказал.
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+9
-4
UA Hero (Chernivtsi)
10.11.2020 в 08:24
Дєніска, ти дурак? Луческу повинен виступати адвокатом Олександрії? В Олександрії всі німі, щоб заявити про перенесення, чи неграмотні, щоб письмово написати у ФФУ про це???Луческу тут до чого?
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+11
-7
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Kolibri (Киевоград)
10.11.2020 в 09:23
А нах чего-то писать, ели по плану должна быть игра! Играй как можешь! А не ныть про переносы!
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+1
-4
aleks68
10.11.2020 в 10:51
чего ты развылся чучело.луческу всегда старается выглядеть белым и пушистым.он никогда не умел проигрывать.
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0
0


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