Денисов обратился к Луческу: Почему же молчал в случае с Александрией?

Всё понятно ИМХО...Вопреки пушкинской фразе "гений и злодейство" очень даже совместны. По профессиональным качествам Луческу - условно - гений, незаурядный коуч. А по человеческим качествам заурядный склочник. Не зависимо от места работы. Что "браво, федерация"... "что победил ковид" -диагноз один: завышенное самолюбие, неумение проигрывать и достойно вести себя в некомфортной ситуации. Вспомним его интервью по поводу Шахты.... Правильно ли, что он много сделал для клуба? - Правильно. - А этично ли - при работающем там коллеге - говорить,что тот лишь пользуется аработками прошлого ? - Это фэир плэй ? Тем более, что это и неправда. Вспомним КАК он себя вёл после 0 : 3 ШД - ДК. Подтрибунка... Берут интервью у Каштру. В нескольких метрах подходят к Луческу, чтоб с ним поговорить... И он это своё "победил ковид" не просто говорит. ОН кричит. Так чтоб это было слышно в микрофон ТЖК абоающих с Каштру. Это уровень не Мистера. Это - уровень инвалида Гаврилыча с коммунальной свары Михаила Зощенко.