Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги девятого тура чемпионата Украины, в котором встречались гранды, а "Десна" догнала "Ворсклу".

"Днепр-1" - "Колос" 0:2

Александр Севидов: Сложилось впечатление, "Колос" знает, что ему делать на футбольном поле. Плохо ли хорошо ли, но у коваливцем есть своя структура игры. А вот "Днепр-1" не понимал, как распорядится своим преимуществом. Такое количество стандартов, вроде и нагнетали, создавали давление, а на самом деле настоящих голевых моментов почти не было. "Колос" играл в свой футбол, выжидал ошибки соперника, и это принесло ему результат.

У коваливцев были сбои несколько туров, но с днепрянами показали все тот же характер, ту же злость. Может быть и не было яркого красивого футбола, но команда старалась. Селяне играли на контратаках, и у них получилось, создали достаточно моментов, чтобы забить свои голы.

Может было бы более справедливо, если бы хозяева свой гол забили. Но "Колос" выглядел более монолитной командой. Сейчас в футболе такая тенденция, владеть преимуществом и мячом не значит, что ты можешь выиграть игру. Чтобы побеждать, нужно создавать моменты, забивать голы, а с этим у днепрян было тяжко. Наставник "Днепра" попытался изменить ход событий, произвел замену всей передней линии, но, тем не менее, ничего не изменилось. Вышедшие игроки абсолютно не усилили игру, не добавили ни свежести, ни скорости. А без скорости обыграть такую команду как "Колос" практически невозможно.

"Олимпик" - "Мариуполь" 3:3

Александр Севидов: Много забитых голов - это нравится зрителям, а точнее на данный момент телезрителям. Получилась необычная игра. Вроде резво начал "Олимпик", Шахаб в первой же опасной атаке пробил здорово, но рядом со стойкой. Он же в середине тайма, зарядил в перекладину. Затем мариупольцы почти на весь тайм перехватили инициативу, имели два отличных шанса забить, и все же в конце перед перерывом заработали два пенальти, что стало психологическим ударом для "олимпийцев".

Опять нужно отметить хорошие физические кондиции азовцев, столько сил, непонятно откуда они их черпают, колеся по всей Украине. Наверное, дышат специальным кислородом, когда едут в автобусе (смеется). Очень быстро переходят в атаку, почти без лишних передач в середине поля.

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Второй тайм "Олимпик" дал сопернику два мяча форы. Но, молодцы! Боролись до конца, верили в себя до последней секунды и сумели сравнять счет. После того как счет стал 1:3, последние 15 минут матча полностью переиграли гостей, которые в этот промежуток времени почти не приближались к воротам хозяев. Настойчивость, характер и вера принесли свои плоды. Цифры 3:3 на табло для кого хороши? Скорее всего, "Мариуполь" потерял три очка, чем приобрел одно. Азовцы контролировали игру, создали достаточное количество моментов, но матч длиться 90 минут. Нельзя ни на секунду расслабляться, терять концентрацию, потому что у "Олимпика" играют более опытные футболисты, и команда вытащила безнадежную игру. "Мариуполь" сам виноват, что победу превратили вничью. Когда забивались два последних мяча, то почти вся команда находилась в своей штрафной площадке - так не позволительно давать спокойно разыгрывать и забивать. Не хватает мастерства при игре в обороне. Не смогли перехватить и предотвратить продвижение Бенито, сделавшего финальный пас. Как результат - гол и потерянная победа.

"Александрия" - "Львов" 1:0

Сергей Шебек: "Александрия" доминировала в игре, имела полное преимущество в контроле мяча, постоянно атаковала, не позволив гостям создать ни одного голевого момента. "Львов" редко появлялся возле владений хозяев, построив игру от обороны, рассчитывая на контратаки. Нужно отметить, что защищались очень организованно, старались играть компактно, бодались и проявили характер, которого так не хватало команде раньше. За весь первый тайм позволили александрийцам создать только один момент, где Ситало после рикошета бил с 5 метров головой, но прямо по центру во вратаря. И тут же Банада после отскока умудрился не попасть в пустые ворота. Им не хватило банального мастерства.

Во втором тайме, характер игры практически не изменился. "Александрия" все также атакует, проводя большее время на половине "Львова", а гости грамотно играют в защите, сводя все усилия соперника на нет. И лишь случайный пенальти позволил хозяевам распечатать ворота львовян.

Виталия Шумского могли рассчитывать на ничейный результат, но им не сопутствовала удача. Они уже вторую игру заслуживают похвалы, как говорилось выше, за характер. "Александрия" добыла непростую победу над неуступчивым соперником благодаря удаче с 11-метрового удара. Лучше бы Банада забил с четырех метров, и тогда победа смотрелась бы ярче.

"Десна" - "Минай" 1:0

Александр Севидов: Команды сыграли в хороший футбол, показав, как для нашего чемпионата, качественную игру. Своей агрессивностью, желанием ни в чем не уступить хозяевам понравились закарпатцы. "Десна" владела небольшим территориальным преимуществом, но "Минай" очень остро контратаковал, и имел больше острых моментов, чем Чернигов. Несмотря на досадный промах с "точки" все равно гнули свой линию, стараясь не отходить от атакующих действий. Имели три хороших шанса все-таки открыть счет. Сначала Гитченко в последний момент в своей штрафной в подкате спас команду, предотвратив очень острую атаку. Затем Ткачук с 20-и метров классно с подкруткой бил в угол, но вратарь с трудом выручил. И под конец первого тайма Кныш, войдя в зону штрафной "Десны", по ходу технично накрутил троих защитников, но удар прошелся в сантиметрах над перекладиной. У северян до перерыва таких острых выпадов не наблюдалось.

Во втором тайме картина в принципе не изменилась: черниговцы старались больше контролировать мяч, но начал просматриваться академизм, который, на мой взгляд, не красит команду.

Забитый мяч с "вне игры", и как следствие потеря очков, выглядит обидным для "Миная". Если сказать по игре и не только по этой, то, к сожалению, класс команд не растет, а наоборот выравнивается. Более слабые команды подтягиваются к более сильным. И сегодня "Минай" не был явным аутсайдером. Если в предыдущей игре с "Рухом" мы увидели низкокачественный футбол, то против "северян" команда буквально преобразилась и выглядела симпатично. Сегодня все команды научились бороться, играть на контратаках и получать выгоду от такого футбола. И если так подопечные Василия Кобина будут играть в дальнейшем, наберутся еще больше опыта, то во втором круге смогут на равных бороться с любой командной. Ничейный результат был бы самым справедливым итогом. А так закарпатцы достойно выглядели, заслуживают похвалы, но судейская ошибка перечеркнула все старания и усилия команды. Еще раз повторюсь: "Минай" создал больше опасных и голевых моментов, но "Десне" улыбнулась удача в виде "подарка" нелегитимного гола.

Немного непонятна ротация Рябоконя, который перегибает в этом моменте. Команда никак не может сыграться, в каждой игре все новые футболисты, постоянно тасуется линия атаки. Непонятное решение оставить в запасе на сегодняшний день лучшего игрока Тотовицкого. А ведь стабильный состав - это залог успеха. Иногда на поле выходит не сильнейший состав команды. Это конечно решение главного тренера, но, на мой взгляд, такая ротация не идет на пользу именно футболистам. Результат пока есть, но из-за частых пертурбаций игроки теряют уверенность в своих силах.

"Рух" - "Ингулец" 2:2

Сергей Шебек: При явном преимуществе на протяжении всей игры "Рух" довольствовался одним очком. "Ингулец" все матчи в УПЛ проводить по схеме: в первую очередь не пропустить, а впереди как будет. В течение поединка совершили две атаки с проникновением в штрафную и забили два мяча. В первом тайме ни одного удара, если не считать такового с пенальти. Помимо заработанного Ситчинавой одиннадцатиметрового больше петровцы ничего не создали, в то время как "Рух" владел мячом и территорией, проводил много позиционных атак, но без остроты.

Второй тайм прошел по тому же сценарию. "Рух", имея численное преимущество, опять начал напористо и активно, заставляя гостей сидеть постоянно в обороне. Сравняли счет, и казалось в дальнейшем "Ингулец" не выдержит. Через несколько минут хозяева заработали нелегитимный пенальти, повели в счете, и победа уже была близка. Но случилось непредвиденное. Вторая атака за матч петровцев, и первый удар в створ ворот закончилась голом. Правда, здесь ошибка вратаря, не удержавшего мяч после несложного удара, отскок и на добывание быстрее всех оказался Козак.

В конце "Ингулец" мог даже вырвать победу, что было бы несправедливо, когда на 96-й минут Литвяк продрался справа в штрафную, пробил над перекладиной. И тут уже "Руху" повезло.

Для "Ингульца" эта ничья в радость, играя весь второй тайм в меньшинстве, редко переходя на половину соперника - очко большое приобретение. В матче много брака, много единоборств и фолов, что мешало показать хороший футбол. У хозяев было больше желание и стремления победить, но мастерства для этого пока не хватает, да и проблемы в игре защиты пока никуда не делись.

"Динамо" - "Шахтер" 0:3

Александр Севидов: "Динамо" и так не очень хорошо выглядело основной обоймой, а сейчас, имея большие потери, не смогли оказать достойное сопротивление "Шахтеру". Хотя нужно признать, что донетчане в каждом своем моменте забивали голы. Бывают удачные дни. В первом мяче использовали ошибку вратаря, во втором забили после рикошета, а в третьем здорово пробил Патрик.

После удаления Сидорчука было потянуто, что динамовцы получат поражение и уедут с "Олимпийского" ни с чем. Это был ключевой момент в поединке, потому что Сергей для команды многое значит. Сама игра проходила вяло, скучно и не интересно. Несмотря на победу, "Шахтер" не понравился, и видно их проблемы никуда не ушли. Это просматривалось по лидерам команды Тайсоне и Марлосе, которые играли без желания, апатично, без максимальных скоростей. Если раньше "Шахтер" получал удовольствие от своей игры, то сейчас этого не видно. Это не тот "Шахтер", который еще был месяц назад.

Если посмотреть на счет, то кажется "горнякам" победа досталась легко, но это не так. Фактически они ничего не создали, катали мяч в среднем темпе, ждали, чтобы соперник раскрылся. А "Динамо" избрало любимую тактику - отсидеться в обороне и ждать своего шанса в контратаке. Правда, киевляне также впереди не создали моментов, один был приближенный к голевому, только в конце первого тайма. И больше ничего.

Все с большим интересом ожидали бескомпромиссной борьбы, страстей и зрелищного дерби, но можно констатировать - получили от матча разочарование!

"Заря" - "Ворскла" 0:0

Александр Севидов: Команды показали хороший, динамичный и интересный футбол, который было приятно смотреть. К сожалению, такие матчи редко происходят. Видно, что команды готовились к игре, обе хотели победить, были логичные атаки. Первый тайм был ровный и равный, и команды, по крайней мере, создали достаточно моментов и предпосылок для забитого мяча. Матч проходил без остановок, атака на атаку, и было бы обидно, если бы кто-то проиграл.

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Второй тайм начался достаточно с хорошего штурма луганчан, и казалось они сейчас дожмут соперника, забьют и не оставят шансов полтавчанам. Но как всегда, все решают мелочи, и удаление Хомченовского остудило пыл хозяев. На длительный период установилось затишье на голевые моменты. А после удаления в составе "Ворсклы" игра уже не качнулась в чью-либо сторону. Да, моменты были созданы, у Гладкого был шанс, и у полтавчан несколько хороших моментов, но никто не смог поставить точку. Очень много ударов было заблокировано.

Закономерная ничья, достойных и равных соперников. Эта игра стала украшением тура. Было интереснее, если бы команды в ничейной игре забили бы голы. Но - 0:0.