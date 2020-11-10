Сидорчук извинился перед Корниенко за травму в Классическом

Виктор Корниенко, левый латераль донецкого "Шахтера", сообщил, что капитан-хавбек "Динамо" Сергей Сидорчук извинился перед ним за травму в Классическом.

Когда получил вызов в сборную Украины, был очень доволен. Каждый футболист мечтает о таком вызове. Настроение было положительное, готов был ехать, доказывать.

А когда мне сказали на 99%, что не поеду ...где-то маленькая слеза потекла. Затем я взял себя в руки и понял, что не надо опускать голову. Надо надеяться на то, что вернусь сильнее и покажу себя еще лучшим.

Это был игровой момент. У каждого могут быть такие ошибки. Сидорчук поступил по-человечески - написал мне, извинился.