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Сидорчук извинился перед Корниенко за травму в Классическом
Написал после матча
Виктор Корниенко, левый латераль донецкого "Шахтера", сообщил, что капитан-хавбек "Динамо" Сергей Сидорчук извинился перед ним за травму в Классическом.
Когда получил вызов в сборную Украины, был очень доволен. Каждый футболист мечтает о таком вызове. Настроение было положительное, готов был ехать, доказывать.
А когда мне сказали на 99%, что не поеду ...где-то маленькая слеза потекла. Затем я взял себя в руки и понял, что не надо опускать голову. Надо надеяться на то, что вернусь сильнее и покажу себя еще лучшим.
Это был игровой момент. У каждого могут быть такие ошибки. Сидорчук поступил по-человечески - написал мне, извинился.
Напомним, что у Корниенко диагностирован разрыв связок голеностопа. Лечение и реабилитация футболиста продлится до 6 недель.
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