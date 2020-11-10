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Сидорчук извинился перед Корниенко за травму в Классическом

Премьер-лига
(1 голосов)

Написал после матча

Сидорчук извинился перед Корниенко за травму в Классическом
Новина українською

Виктор Корниенко, левый латераль донецкого "Шахтера", сообщил, что капитан-хавбек "Динамо" Сергей Сидорчук извинился перед ним за травму в Классическом.

Когда получил вызов в сборную Украины, был очень доволен. Каждый футболист мечтает о таком вызове. Настроение было положительное, готов был ехать, доказывать.

А когда мне сказали на 99%, что не поеду ...где-то маленькая слеза потекла. Затем я взял себя в руки и понял, что не надо опускать голову. Надо надеяться на то, что вернусь сильнее и покажу себя еще лучшим.

Это был игровой момент. У каждого могут быть такие ошибки. Сидорчук поступил по-человечески - написал мне, извинился.

Напомним, что у Корниенко диагностирован разрыв связок голеностопа. Лечение и реабилитация футболиста продлится до 6 недель.

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В статье: Сергей Сидорчук Классическое дерби Виктор Корниенко Динамо - Шахтёр
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
10.11.2020 в 10:54
Постоянно им надо извиняться...... То совы, то ноги ломают, то факи зрителям, то цыган недоволен....... как плохому танцоры чего-то мешает! Пора уже просто вызнать и отвечать по мужски, типо проиграли по делу, и не успеваем в классе, вот и ломаем.........
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