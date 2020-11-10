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Селезнев вел переговоры с Днепр-1
Мог быть не "Колос"
Нападающий ковалевского "Колоса" Евгений Селезнев в летнее межсезонье мог стать игроком "
Клуб вел переговоры с игроком, однако они не увенчались успехом из-за финансовых и моральных факторов, сообщает ТаТоТаке.
Селезнев ранее выступал в днепровском "Днепре".
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Источник:ТаТоТаке
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