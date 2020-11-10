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Селезнев вел переговоры с Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Мог быть не "Колос"

Селезнев вел переговоры с Днепр-1
Новина українською

Нападающий ковалевского "Колоса" Евгений Селезнев в летнее межсезонье мог стать игроком "Днепр-1".

Клуб вел переговоры с игроком, однако они не увенчались успехом из-за финансовых и моральных факторов, сообщает ТаТоТаке.

Селезнев ранее выступал в днепровском "Днепре".

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В статье: Евгений Селезнев СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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С.Карпович. (Ланівці)
10.11.2020 в 14:00
Бабки ,то ясно,а моральний фактор ,то що?
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Cannabis Sativa (Луцк)
10.11.2020 в 12:37
Хотел полмиллиона баксов зарплаты на "хлеб с водой" и признания Днепром-1 независимости ДНР
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