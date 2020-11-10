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Кобин: Самая сильная бригада арбитров в Украине - женщины. Пусть мужчины думают, но мне бы было стыдно

Премьер-лига
(1 голосов)

В "копилку" Комитета арбитров УАФ

Кобин: Самая сильная бригада арбитров в Украине - женщины. Пусть мужчины думают, но мне бы было стыдно
Новина українською

Главный тренер закарпатского "Миная" Василий Кобин прокомментировал ТК Футбол судейство в УПЛ на примере поражения его команды в 9 туре от "Десны" (0:1).

Тогда единственный гол в матче был забит с метрового офсайда. А поединок судил арбитр Блавацкий.

У нас в Украине самой сильной является женская бригада арбитров. Пусть мужчины думают, но ...мне бы было стыдно.

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Возмутился Кобин и потому, что его команда осталась без премиальных из-за поражения.

40 человек приезжает на игру, проходят недельный цикл подготовки. Для нас очки - это и премиальные! А сейчас один человек оставил 40 человек без денег.

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В статье: Василий Кобин Богдан Блавацкий Екатерина Монзуль ФК Минай Минай
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (6)
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Joyce (Donetsk)
10.11.2020 в 14:34
Правильно, Вася: куда ни глянь, сплошные сексисты :)
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
10.11.2020 в 14:22
Ха-ха-ха-ха, Кобін і бальшой шахтьор. Бальшой шахтьор не вийшов, то хоч шахтьоровець його проводить.
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+1
0
Исследователь
10.11.2020 в 13:05
Это ответ горекоментаторам в инете которые не видят ничего хорошего в судействе Монзуль.
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+1
-3
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
10.11.2020 в 14:31
Этот горетренер чешет про горесудью
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0
-1
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Dany_Red (Харьков)
10.11.2020 в 12:45
Цей недотренер після кожної гри базікає про суддів) коли команда грати почне - невідомо... Я поки що не бачив жодної пристойної гри, а а смердіння вдосталь
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+3
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
10.11.2020 в 12:32
Так никто и не говорил, что судьи в Украине для того, чтоб следить за соблюдением правил. И не только в футболе - даже в Конституционном суде та же история...
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+2
0


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