Кобин: Самая сильная бригада арбитров в Украине - женщины. Пусть мужчины думают, но мне бы было стыдно

Главный тренер закарпатского " Миная " Василий Кобин прокомментировал ТК Футбол судейство в УПЛ на примере поражения его команды в 9 туре от "Десны" (0:1).

Тогда единственный гол в матче был забит с метрового офсайда. А поединок судил арбитр Блавацкий.

У нас в Украине самой сильной является женская бригада арбитров. Пусть мужчины думают, но ...мне бы было стыдно.

Возмутился Кобин и потому, что его команда осталась без премиальных из-за поражения.