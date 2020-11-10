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Кобин: Самая сильная бригада арбитров в Украине - женщины. Пусть мужчины думают, но мне бы было стыдно
В "копилку" Комитета арбитров УАФ
Главный тренер закарпатского "
Тогда единственный гол в матче был забит с метрового офсайда. А поединок судил арбитр Блавацкий.
У нас в Украине самой сильной является женская бригада арбитров. Пусть мужчины думают, но ...мне бы было стыдно.
Возмутился Кобин и потому, что его команда осталась без премиальных из-за поражения.
40 человек приезжает на игру, проходят недельный цикл подготовки. Для нас очки - это и премиальные! А сейчас один человек оставил 40 человек без денег.
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