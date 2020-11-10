Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия объявила защитника лучшим игроком месяца
Выбирали из трех
ФК "
За этот период команда сыграла 4 тура чемпионата Украины.
Клуб выбрал 3 кандидатов на звание лучшего игрока месяца Владислав Бабогло, Василий Грицук, Павел Пашаев.
Победителем голосования стал Павел Пашаев, который набрал наибольшее количество голосов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Олександрія
Популярное сейчас
- Денис Попов: Иначе представлял себе этот вечер
- Лунин рассказал о конкуренции киперов в сборной и ответил на вопрос, сыграет ли он с Польшей
- Луческу посмеялся над интерпретаций его разговора с Лионелем Месси
- Динамо - Шахтёр: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...