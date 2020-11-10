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Александрия объявила защитника лучшим игроком месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Выбирали из трех

Александрия объявила защитника лучшим игроком месяца
Новина українською

ФК "Александрия" на прошлой неделе провела голосование среди болельщиков клуба по поводу лучшего игрока октября.

За этот период команда сыграла 4 тура чемпионата Украины.

Клуб выбрал 3 кандидатов на звание лучшего игрока месяца Владислав Бабогло, Василий Грицук, Павел Пашаев.

Победителем голосования стал Павел Пашаев, который набрал наибольшее количество голосов.

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В статье: Павел Пашаев Василий Грицук ФК Александрия Владислав Бабогло
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Источник:
Олександрія

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