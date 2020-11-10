Колос разделил подготовку к матчу с Ворсклой на два этапа

После матча с "Днепром-1", который коваливцы сыграли в Днепре 6 ноября, команда получила два выходных и в понедельник снова приступила к тренировкам.

Через международную паузу свой следующий матч "Колос" сыграет только 22 ноября. Поэтому подготовка к игре против полтавской "Ворсклы" будет проходить в два этапа.

Вчера в Солтановке команда Руслана Костышина приступила к первому этапу подготовки, который будет продолжаться до 14 ноября.

Кстати, главный тренер "Колоса" принимал непосредственное участие в тренировочной сессии, поиграв с ребятами в квадрат и тенисбол.