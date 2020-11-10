  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос разделил подготовку к матчу с Ворсклой на два этапа
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос разделил подготовку к матчу с Ворсклой на два этапа

Премьер-лига
(1 голосов)

Времени много

Колос разделил подготовку к матчу с Ворсклой на два этапа
Новина українською

После матча с "Днепром-1", который коваливцы сыграли в Днепре 6 ноября, команда получила два выходных и в понедельник снова приступила к тренировкам.

Через международную паузу свой следующий матч "Колос" сыграет только 22 ноября. Поэтому подготовка к игре против полтавской "Ворсклы" будет проходить в два этапа.

Вчера в Солтановке команда Руслана Костышина приступила к первому этапу подготовки, который будет продолжаться до 14 ноября.

Кстати, главный тренер "Колоса" принимал непосредственное участие в тренировочной сессии, поиграв с ребятами в квадрат и тенисбол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Колос

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...