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Колос разделил подготовку к матчу с Ворсклой на два этапа
Времени много
После матча с "Днепром-1", который
Через международную паузу свой следующий матч "Колос" сыграет только 22 ноября. Поэтому подготовка к игре против полтавской "Ворсклы" будет проходить в два этапа.
Вчера в Солтановке команда Руслана Костышина приступила к первому этапу подготовки, который будет продолжаться до 14 ноября.
Кстати, главный тренер "Колоса" принимал непосредственное участие в тренировочной сессии, поиграв с ребятами в квадрат и тенисбол.
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