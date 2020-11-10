Герой футбольного дня. Виктор Корниенко

"Полгода назад меня спрашивали о матче "Динамо" - "Шахтер". Я ответил, что хочу увидеть драку, красную карточку. Без этого дерби будет не таким ярким. Я смотрел матч в Киеве между "Динамо" и "Шахтером" (0:0). Не хватало эмоций. Болельщики ожидают увидеть не только футбол, также они хотят увидеть, чтобы ты провоцировал соперника, упал, ругался с арбитром, поднял трибуны... Футбол – это не просто игра".

Дарио Срна, 06.04.2019

Почему-то после очередной серии Классического украинского дерби вспоминаются именно эти слова Дарио Срны. Футбол был неярким, и даже победитель, несмотря на большое преимущество в счете, не показал той игры, от которой сердечный ритм болельщиков мог бы ускориться. Самым ярким событием дерби стала красная карточка Сергея Сидорчука. Драка, провокация, красная карточка – все по заветам Дарио Срны. Но в "Шахтере" почему-то этому не рады. Как, собственно, и в "Динамо".

Наверное, потому, что пришлось заплатить большую цену. Виктор Корниенко ярко ворвался на футбольный горизонт, выдал феноменальный матч в Мадриде против "Реала", провел несколько классных матчей в УПЛ и даже заставил задуматься о том, что Исмаили не такой уж незаменимый в "Шахтере". Корниенко заслужил вызов в сборную Украины и в одном из трех ноябрьских матчей, наверняка, получил бы свой шанс в главной команде стране. Но теперь этого не будет. Вместо дебюта за сборную – больничный.

Для Андрея Шевченко эта потеря на самом деле не критична. В обойме есть Эдуард Соболь и Николай Матвиенко. Теоретически слева в обороне могут сыграть Александр Зинченко, Ефим Конопля и Богдан Михайличенко. Потеря Корниенко – это серьезная проблема для "Шахтера", а не для сборной Украины.

"Горнякам" еще предстоит провести три матча группы Лиги чемпионов – и в каждом из этих матчей нужно добывать очки. Исмаили травмирован, теперь такая же участь постигла и Виктора Корниенко. Остается Николай Матвиенко, которого можно было бы использовать в центре, и неопытный и ненадежный Сиприано.

Импонирует настроение, с которым Виктор Корниенко воспринял эту ситуацию. Мол, вернусь сильнее. Достойным является и поведение Сергея Сидорчука, который, по словам того же Корниенко, извинился после матча. Хотя это никак не должно влиять на меру наказания для капитана "Динамо". Будет странно, если КДК в этой ситуации ограничится лишь одним матчем дисквалификации.

Драки, красные карточки, провокации? Да нет, лучше показывать качественный футбол и не терять игроков перед ответственными международными матчами.