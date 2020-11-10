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Герой футбольного дня. Виктор Корниенко

Премьер-лига
(7 голосов)

Потеря прежде всего для Шахтера, а уже потом - для сборной

Герой футбольного дня. Виктор Корниенко
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полгода назад меня спрашивали о матче "Динамо" - "Шахтер". Я ответил, что хочу увидеть драку, красную карточку. Без этого дерби будет не таким ярким.

Я смотрел матч в Киеве между "Динамо" и "Шахтером" (0:0). Не хватало эмоций. Болельщики ожидают увидеть не только футбол, также они хотят увидеть, чтобы ты провоцировал соперника, упал, ругался с арбитром, поднял трибуны... Футбол – это не просто игра".

Дарио Срна, 06.04.2019

Почему-то после очередной серии Классического украинского дерби вспоминаются именно эти слова Дарио Срны. Футбол был неярким, и даже победитель, несмотря на большое преимущество в счете, не показал той игры, от которой сердечный ритм болельщиков мог бы ускориться. Самым ярким событием дерби стала красная карточка Сергея Сидорчука. Драка, провокация, красная карточка – все по заветам Дарио Срны. Но в "Шахтере" почему-то этому не рады. Как, собственно, и в "Динамо".

Наверное, потому, что пришлось заплатить большую цену. Виктор Корниенко ярко ворвался на футбольный горизонт, выдал феноменальный матч в Мадриде против "Реала", провел несколько классных матчей в УПЛ и даже заставил задуматься о том, что Исмаили не такой уж незаменимый в "Шахтере". Корниенко заслужил вызов в сборную Украины и в одном из трех ноябрьских матчей, наверняка, получил бы свой шанс в главной команде стране. Но теперь этого не будет. Вместо дебюта за сборную – больничный.

Герой футбольного дня. Виктор Корниенко - изображение 1

Для Андрея Шевченко эта потеря на самом деле не критична. В обойме есть Эдуард Соболь и Николай Матвиенко. Теоретически слева в обороне могут сыграть Александр Зинченко, Ефим Конопля и Богдан Михайличенко. Потеря Корниенко – это серьезная проблема для "Шахтера", а не для сборной Украины.

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"Горнякам" еще предстоит провести три матча группы Лиги чемпионов – и в каждом из этих матчей нужно добывать очки. Исмаили травмирован, теперь такая же участь постигла и Виктора Корниенко. Остается Николай Матвиенко, которого можно было бы использовать в центре, и неопытный и ненадежный Сиприано.

Импонирует настроение, с которым Виктор Корниенко воспринял эту ситуацию. Мол, вернусь сильнее. Достойным является и поведение Сергея Сидорчука, который, по словам того же Корниенко, извинился после матча. Хотя это никак не должно влиять на меру наказания для капитана "Динамо". Будет странно, если КДК в этой ситуации ограничится лишь одним матчем дисквалификации.

Драки, красные карточки, провокации? Да нет, лучше показывать качественный футбол и не терять игроков перед ответственными международными матчами.

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В статье: Дарио Срна Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) герой футбольного дня Виктор Корниенко
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Комментарии (4)
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LEVgcUqs (Чернігів)
10.11.2020 в 14:25
Було б дивно якби Црна говорив інше. Головний провокатор українського дербі Динамо -шахтьор.
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+3
0
katarel (Мелитополь)
10.11.2020 в 13:38
Странно будет если не 5 впаяют. Минимум 5, не меньше
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0
-2
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ПетроФ (Луцьк)
10.11.2020 в 14:58
пряма червона - максимум 5, а без риску нанесення травми - максимум 3. Буде - 2
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0
-1
katarel (Мелитополь)
10.11.2020 в 15:09
Так максимум и будет, травму-то он нанес
0
-1


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