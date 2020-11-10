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Дарио Срна получил высшую тренерскую лицензию
Теперь он - как и Каштру
Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна получил тренерскую лицензию категории PRO.
Новость хорват сообщил в своем Инстаграме - сфотографировал удостоверение. Как видно, лицензия действует до конца 2023 года.
Напомним, что Дарио работает в тренерском штабе "Шахтера" с июня 2019 года.
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Источник:Інстаграм Дарійо Срни
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Комментарии (8)
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Cannabis Sativa (Луцк)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
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Просто Квашин (Харьков)
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aleks68
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