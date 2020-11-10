Дарио Срна получил высшую тренерскую лицензию

Самое подлое и мерзкое существо, которое топтало футбольные поля Украины.. Мерзкий тип и по футбольным качествам (симулянт и провокатор) и по человеческим (любитель "руssкага мира")...Удивительно одно - по паспорту хорват, а по характеру- серб....Впрочем у нас с Вами своих сепаров пруд пруди...