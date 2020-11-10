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Дарио Срна получил высшую тренерскую лицензию

Премьер-лига
(2 голосов)

Теперь он - как и Каштру

Дарио Срна получил высшую тренерскую лицензию
Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна получил тренерскую лицензию категории PRO.

Новость хорват сообщил в своем Инстаграме - сфотографировал удостоверение. Как видно, лицензия действует до конца 2023 года.

Напомним, что Дарио работает в тренерском штабе "Шахтера" с июня 2019 года.

Дарио Срна получил высшую тренерскую лицензию - изображение 1

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) тренер
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(2 голосов)
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Источник:
Інстаграм Дарійо Срни

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Комментарии (8)
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Cannabis Sativa (Луцк)
10.11.2020 в 15:03
Назад в 90-е... Поставьте Срну коучем, Ракицкого помощником, и первая тройка призеров нашего чемпионата снова будет без Шахтера.
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0
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
10.11.2020 в 14:28
Всех уже научил мазаться?
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+1
-2
Просто Квашин (Харьков)
10.11.2020 в 14:19
Самое подлое и мерзкое существо, которое топтало футбольные поля Украины.. Мерзкий тип и по футбольным качествам (симулянт и провокатор) и по человеческим (любитель "руssкага мира")...Удивительно одно - по паспорту хорват, а по характеру- серб....Впрочем у нас с Вами своих сепаров пруд пруди...
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+1
-4
avatar
ProstoFAN (Донецк)
10.11.2020 в 14:28
Не тебе судить о его моральных качествах. Далеко не факт, что твои понятия подлости и мерзости являются глубоко эталонными.
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+3
-1
Просто Квашин (Харьков)
10.11.2020 в 14:32
Ты прав. Не претендую на истинну в последней инстанции...Я не скрепный. И ненавижу твой эталон - Высочайшее Плешившество Кабаева....
0
-4
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ProstoFAN (Донецк)
10.11.2020 в 14:59
безосновательно вешать ярлыки - одно из качеств, присущих именно скрепным
+2
0
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ProstoFAN (Донецк)
10.11.2020 в 13:34
Что-то мне подсказывает, что это следующий тренер Шахтера.
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+3
-1
aleks68
10.11.2020 в 14:19
не готов он к тренерской работе
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0
0


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