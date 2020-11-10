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Обошел Бенито. Центрбэк стал лучшим игроком Олимпика в октябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Заменил Гришко

Обошел Бенито. Центрбэк стал лучшим игроком Олимпика в октябре
Новина українською

По итогам голосования за лучшего футболиста "Олимпика" в октябре больше всего голосов от болельщиков набрал защитник дончан Игорь Снурницин.

В гонке за звание лучшего игрока месяца Игорь на несколько голосов опередил нигерийского полузащитника Бенито.

Резкий прогресс молодого футболиста в этом сезоне пришелся очень кстати для клуба. Травмы сразу двух основных центральных защитников поставили Игоря Климовского в затруднительное положение в первые месяцы осени.

Такая неприятная ситуация открыла для молодого украинца двери в стартовый состав, и уже с первых матчей он не просто смог достойно восполнить потерю капитана и одного из лидеров - Гришко, но и вовсе стал стабильным и надежным звеном в обороне "Олимпика" с начала чемпионата.

Снурницын доказал, что не просто так носит статус чемпиона мира U-20 и одного из самых перспективных защитников нашей страны. Игра 74-го номера дончан не осталась без внимания наставника молодежной сборной Украины U-21. Руслан Ротань вызвал Снурницына на два заключительных поединка отбора к Евро-2021 U-21).

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В статье: Олимпик (Донецк) Игорь Снурницын Бенито
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Источник:
Олімпік

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