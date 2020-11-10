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Цыганик исключил возможность возвращения Кучука в Рух

Премьер-лига
(1 голосов)

Никто отпускать не собирается

Цыганик исключил возможность возвращения Кучука в Рух
Новина українською

Журналист Игорь Цыганик поставил под сомнение вероятность возвращения белорусского тренера Леонида Кучука к работе с львовским "Рухом".

У Кучука 1,5 года контракта с минским "Динамо". А этот клуб - это силовые структуры, военные Беларуси! Они даже не рассматривают возможность прекращения сотрудничества с Кучуком.

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Поэтому сейчас говорить о возвращении? Тяжело. Но возможно ли возвращение Кучука в "Рух" вообще? Я думаю, что возможно, потому что у них остались очень хорошие отношения с Козловским [президент "Руха"], они много и часто общаются. Кучук провел во Львове колоссальную работу. Даже то, что команда демонстрирует, последствия работы Кучука.

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В статье: Леонид Кучук Игорь Цыганык Рух (Львов)
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Источник:
Циганик live

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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
10.11.2020 в 14:50
Не факт, что через полтора года львовский Рух ещё будет существовать - уж слишком подозрительно много львовских Карпат развелось с Козловским при делах
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