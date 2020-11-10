Цыганик исключил возможность возвращения Кучука в Рух

Журналист Игорь Цыганик поставил под сомнение вероятность возвращения белорусского тренера Леонида Кучука к работе с львовским " Рухом ".

У Кучука 1,5 года контракта с минским "Динамо". А этот клуб - это силовые структуры, военные Беларуси! Они даже не рассматривают возможность прекращения сотрудничества с Кучуком.

Поэтому сейчас говорить о возвращении? Тяжело. Но возможно ли возвращение Кучука в "Рух" вообще? Я думаю, что возможно, потому что у них остались очень хорошие отношения с Козловским [президент "Руха"], они много и часто общаются. Кучук провел во Львове колоссальную работу. Даже то, что команда демонстрирует, последствия работы Кучука.