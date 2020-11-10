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Остап Маркевич: Шаблий - один из лучших агентов в Украине

Премьер-лига
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Главный тренер Мариуполя рассказал о том, как у него строится работа с агентами

Остап Маркевич: Шаблий - один из лучших агентов в Украине
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о работе с агентами.

"У меня отношения со всеми агентами нормальные, рабочие. И с Вадимом Шаблием тоже. Никаких приоритетов нет, хотя с Вадимом у меня хорошие отношения. Я его считаю одним из лучших агентов в Украине – он хорошо, ответственно и быстро работает. Всегда на связи, всегда в потоке.

Также Анатолий Пташнык. Это хороший мой товарищ, с которым я в хороших отношениях. Но никаких приоритетов относительно определенных футболистов у меня нет. И все это знают. Если есть футболист, который мне нравится, – мы сделаем все для того, чтобы он был у меня в команде. И меня вообще не волнует, чей он.

Бывает и агенты кого-то предлагают. Мы смотрим. По-разному процесс селекции происходит. Бывает, даже отец мне позвонит и скажет, что есть хороший пацан.

Но чтобы навязывать – все знают, что я так не работаю. Мне невозможно навязать", – сказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Вадим Шаблий Остап Маркевич
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Источник:
Трибуна

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