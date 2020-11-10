Рух не планирует менять тренера до конца осенней части сезона

Несмотря на неудачное выступление " Руха " в нынешнем сезоне, в ближайшее время менять главного тренера клуб не планирует.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что львовский клуб ведет работу в направлении того, чтобы вернуть на должность главного тренера Леонида Кучука , который ранее уже возглавлял "Рух".

Однако кредит доверия у клубного руководства "Руха" к главному тренеру Ивану Федыку не исчерпан.

После поединка 9-го тура с "Ингульцом" (2:2) тренер встречался с президентом "Руха" Григорием Козловским, но об отставке речь не шла. Поэтому, в оставшихся четырех календарных матчах этого года никаких изменений на тренерском мостике "Руха" не предвидится.

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной международными матчами сборной Украины, футболистам "Руха" был предоставлен трехдневный отдых и уже 12 ноября они начнут подготовку к очередному календарному поединку - с "Мариуполем".

Напомним, что матч 10-го тура УПЛ "Рух" - "Мариуполь" состоится на "Арене-Львов" 20 ноября.