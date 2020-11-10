Кополовец о матче с Десной: Чистый метровый офсайд. Зачем выходить в УПЛ, когда все решает судья

Спортивный директор " Миная " Михаил Кополовец в эфире ТК Футбол остался очень недоволен судейством в матче 9-го тура УПЛ с "Десной" (0:1).

"Чистый метровый офсайд, друзья. Ну как человек может его не увидеть? Зачем выходить в УПЛ, когда все решает судья? Команда 90 минут рыгает, рвет на поле, говорю: пожалей людей, боковой не фиксирует офсайд. Телефон разрывается второй матч подряд.

У меня к команде никаких претензий. Оставляют здоровье на футбольном поле – все решает судья. Чудак дебютировал шикарно (27-летний арбитр матча Роман Блавацкий впервые работал на матче УПЛ – прим.). Боковой просто не фиксирует метровый офсайд. Вы потом говорите, что мы оцениваем судейскую работу – ну как оценивать, мы готовим команду каждый день. Зачем мы это делаем? Чтобы судья решил судьбу матча?

Ничейная игра. В игре с "Мариуполем" боковой не фиксирует – главный ставит точку", – сказал Кополовец.