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Кополовец о матче с Десной: Чистый метровый офсайд. Зачем выходить в УПЛ, когда все решает судья

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай продолжает апеллировать к судейству

Кополовец о матче с Десной: Чистый метровый офсайд. Зачем выходить в УПЛ, когда все решает судья
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец в эфире ТК Футбол остался очень недоволен судейством в матче 9-го тура УПЛ с "Десной" (0:1).

"Чистый метровый офсайд, друзья. Ну как человек может его не увидеть? Зачем выходить в УПЛ, когда все решает судья? Команда 90 минут рыгает, рвет на поле, говорю: пожалей людей, боковой не фиксирует офсайд. Телефон разрывается второй матч подряд.

У меня к команде никаких претензий. Оставляют здоровье на футбольном поле – все решает судья. Чудак дебютировал шикарно (27-летний арбитр матча Роман Блавацкий впервые работал на матче УПЛ – прим.). Боковой просто не фиксирует метровый офсайд. Вы потом говорите, что мы оцениваем судейскую работу – ну как оценивать, мы готовим команду каждый день. Зачем мы это делаем? Чтобы судья решил судьбу матча?

Ничейная игра. В игре с "Мариуполем" боковой не фиксирует – главный ставит точку", – сказал Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец Десна (Чернигов) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (10)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
10.11.2020 в 23:35
Контрабандист закукарекал.
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0
0
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jnp49 (ОДЕССА)
10.11.2020 в 22:56
100% - ПОЛОЖЕНИЕ ВНЕ ИГРЫ.., непонятно почему VAR не задействован...
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0
0
Komendor (Запорожье)
10.11.2020 в 21:57
Акогда Кополовец играл,такого не было?
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+1
-1
vlotko (Броди)
10.11.2020 в 21:07
Так комусь треба було, щоб так було.
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+3
0
vgolovan (полтава)
10.11.2020 в 20:50
а денюжки получает боковой не маленькие
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+1
0
vgolovan (полтава)
10.11.2020 в 20:49
судья уснул просто
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+2
-1
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simargl (Чернигов)
10.11.2020 в 20:41
Тренируйтесь бить пенальти. И меньше надо рыдать, это не первая лига где все клубы кричали, что судьи тянут Минай ...
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+1
-9
Ten0N (Leopolis)
10.11.2020 в 21:02
Ты хочешь сказать что офсайда не было?
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+6
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
10.11.2020 в 21:31
Він хоче сказати що офсайд був чи ні вирішує суддя. А невже УА-футбол нічого робити, щоб протягом тижня давати інтерв"ю то одного, то другого, то знову першого Краще б уже тиждень команду тренував, ніж розповідати казна що.
+1
-3
avatar
simargl (Чернигов)
10.11.2020 в 22:08
Я хочу сказать только то ,что сказал. Посмотри обзор матча там минимум два очевидных пенальти не назначены в ворота миная. Игра рукой защитника при угловом и толчек в спину Гитченко во время удара головой по воротам. Тут Минай не рыдает. А судьи ошибались, ошибаются и будут ошибаться. Жизнь продолжается.
0
-2


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