Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Остап Маркевич: Есть договоренность провести матч Мариуполь - Динамо в Киеве
Тренер говорит, что от этого решения все будут в выигрыше
Главный тренер "
"11 ноября возобновим тренировочный процесс. Спарринги не запланированы, сейчас важно, как следует восстановиться.
Что касается календарного поединка 12 тура чемпионата УПЛ с "Динамо", который должен был состояться 5 декабря в Мариуполе, то есть договоренность провести его в Киеве. Это позволит динамовцам лучше подготовиться к заключительному матчу группового турнира Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем", а "Мариуполю" поберечь новый газон, который сейчас стелят на футбольном поле местного стадиона.
Тем более, что синоптики 5 декабря обещают в Мариуполе минусовую температуру и снег, а в Киеве будет возможность сыграть в надлежащих условиях", - сказал Маркевич.
Популярное сейчас
- Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Черноморец берёт три очка в Херсоне и сохраняет лидерство в Первой лиге
- Все завязано на качестве: стали известны критерии Месси для обновления контракта с Барселоной
- Динамо хотело перенести матч с Шахтером, но донецкий клуб отказал
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО