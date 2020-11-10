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Остап Маркевич: Есть договоренность провести матч Мариуполь - Динамо в Киеве

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер говорит, что от этого решения все будут в выигрыше

Остап Маркевич: Есть договоренность провести матч Мариуполь - Динамо в Киеве
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал, как его подопечные собираются заполнить ноябрьскую паузу в чемпионате, вызванную международными матчами сборной Украины.

"11 ноября возобновим тренировочный процесс. Спарринги не запланированы, сейчас важно, как следует восстановиться.

Что касается календарного поединка 12 тура чемпионата УПЛ с "Динамо", который должен был состояться 5 декабря в Мариуполе, то есть договоренность провести его в Киеве. Это позволит динамовцам лучше подготовиться к заключительному матчу группового турнира Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем", а "Мариуполю" поберечь новый газон, который сейчас стелят на футбольном поле местного стадиона.

Тем более, что синоптики 5 декабря обещают в Мариуполе минусовую температуру и снег, а в Киеве будет возможность сыграть в надлежащих условиях", - сказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Остап Маркевич
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