Прифотошопили. Шахтер опубликовал официальное фото команды с Мораесом

Донецкий " Шахтер " опубликовал официальную версию командного фото на сезон.

Появился на фото и Жуниор Мораес, который не присутствовал на фотосессии, так как пребывал на карантине из-за коронавируса в своей семье, а затем выказывал в соцсетях удивление , что его не пригласили фотографироваться.

Впрочем, как и говорил Луиш Каштру, форварда вполне удачно "прифотошопили", так что вся команда в сборе. Причем сделали это фактически незаметно. Магия.

Фото без Мораеса:

Официальное фото с Мораесом: