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Прифотошопили. Шахтер опубликовал официальное фото команды с Мораесом
Чудеса, да и только
Донецкий "
Появился на фото и Жуниор Мораес, который не присутствовал на фотосессии, так как пребывал на карантине из-за коронавируса в своей семье, а
Впрочем, как и говорил Луиш Каштру, форварда вполне удачно "прифотошопили", так что вся команда в сборе. Причем сделали это фактически незаметно. Магия.
Фото без Мораеса:
Официальное фото с Мораесом:
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Источник:Инстаграм Шахтера
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
10.11.2020 в 21:57
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