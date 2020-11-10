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Прифотошопили. Шахтер опубликовал официальное фото команды с Мораесом

Премьер-лига
(1 голосов)

Чудеса, да и только

Прифотошопили. Шахтер опубликовал официальное фото команды с Мораесом
Новина українською

Донецкий "Шахтер" опубликовал официальную версию командного фото на сезон.

Появился на фото и Жуниор Мораес, который не присутствовал на фотосессии, так как пребывал на карантине из-за коронавируса в своей семье, а затем выказывал в соцсетях удивление, что его не пригласили фотографироваться.

Впрочем, как и говорил Луиш Каштру, форварда вполне удачно "прифотошопили", так что вся команда в сборе. Причем сделали это фактически незаметно. Магия.

Фото без Мораеса:

Прифотошопили. Шахтер опубликовал официальное фото команды с Мораесом - изображение 1

Официальное фото с Мораесом:

Прифотошопили. Шахтер опубликовал официальное фото команды с Мораесом - изображение 2
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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
10.11.2020 в 21:57
Прифотошопили иуду...
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