Срна: В выездном матче с Боруссией должны доказать, что в Киеве произошла случайность

Директор по футболу " Шахтера " Дарио Срна в эфире программы "Футбольный формат" рассказал о нынешней ситуации в донецком клубе.

– Результат матча с "Динамо" прекрасный для "Шахтера". Все ли было так прекрасно по игре?

– После поражения от "Боруссии" у нас было сложная психологическая ситуация, кровь из носу нужна была победа. Перед матчем был большой отрыв – 4 очка. Если бы проиграли, это уже 7 – большой шаг назад. Но победа позволила сделать шаг вперед. Чемпионат еще впереди, но с таким подходом и игрой все будет зависеть от "Шахтера".

Чемпионат сложный, надо, чтобы все футболисты сейчас вернулись из сборных без травм и коронавируса. Дальше будем готовиться на "Александрию".

- Почему так неудачно получилось с "Боруссией" (0:6)?

– Соперник использовал очень хороший, высокий прессинг. Мы потеряли себя. Ничто не пошло, как надо. Мы очень мало бегали, двигались. Все не так сложилось. Молодые футболисты должны сделать выводы из этой игры вместе с нами и двигаться дальше. После победы над "Динамо" уже полегче.

- Что можете сказать о молодых игроках команды?

– Это будущее "Шахтера". Все очень важные футболисты, получают игровую практику. Конечно, они будут ошибаться, но без ошибок они не будут расти. Все впереди, дорога открыта, нужно работать, быть профессионалами – все будет хорошо.

- Какие у "Шахтера" шансы выйти из группы?

– Когда мы получили такую группу, все сказали, что шансов мало. Сегодня после трех матчей у нас есть 4 очка. Еще все открыто. Сейчас у нас очень важный матч против "Боруссии" на выезде, в котором мы должны показать, что в Киеве произошла случайность. А потом будем играть в открытый, хороший, красивый футбол с "Интером" и "Реалом".