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Шахтер прифотошопил Мораеса на официальном фото. Жуниор остался доволен решением

Премьер-лига
(1 голосов)

Жуниор всем доволен

Шахтер прифотошопил Мораеса на официальном фото. Жуниор остался доволен решением
Новина українською

Донецкий "Шахтер" опубликовал официальную версию командного фото на сезон, на которой клуб прифотошопил Жуниора Мораеса.

Форвард не присутствовал на фотосессии, так как пребывал на карантине из-за коронавируса в своей семье, а затем выказывал в соцсетях удивление, что его не пригласили фотографироваться.

Впрочем, после итогового фото Жуниор остался доволен:

"Да! Я так счастлив и горд, что являюсь частью этого клуба", - написал Мораес в комментариях к фото.

Шахтер прифотошопил Мораеса на официальном фото. Жуниор остался доволен решением - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (2)
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ПетроФ (Луцьк)
10.11.2020 в 23:19
а чого розмінюватись на дрібязок? могли і кубок ЛЧ прифотошопити.
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scorpius (Ck)
10.11.2020 в 22:23
Такое впечатление, что там не только Мораес прифотошопленый))
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