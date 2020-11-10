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Шахтер прифотошопил Мораеса на официальном фото. Жуниор остался доволен решением
Жуниор всем доволен
Донецкий "Шахтер" опубликовал официальную версию командного фото на сезон, на которой
Форвард не присутствовал на фотосессии, так как пребывал на карантине из-за коронавируса в своей семье, а затем выказывал в соцсетях удивление, что его не пригласили фотографироваться.
Впрочем, после итогового фото Жуниор остался доволен:
"Да! Я так счастлив и горд, что являюсь частью этого клуба", - написал Мораес в комментариях к фото.
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Комментарии (2)
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ПетроФ (Луцьк)
10.11.2020 в 23:19
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scorpius (Ck)
10.11.2020 в 22:23
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