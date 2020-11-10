Шахтер прифотошопил Мораеса на официальном фото. Жуниор остался доволен решением

Донецкий "Шахтер" опубликовал официальную версию командного фото на сезон, на которой клуб прифотошопил Жуниора Мораеса.

Форвард не присутствовал на фотосессии, так как пребывал на карантине из-за коронавируса в своей семье, а затем выказывал в соцсетях удивление, что его не пригласили фотографироваться.

Впрочем, после итогового фото Жуниор остался доволен: