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Перенесенный матч 1-го тура Львов - Минай состоится 9 или 15 декабря
Поединок перенесен еще раз
ФК "Львов" официально подтвердил, что поединок 1-го тура
Все дело в том, что сразу три футболиста "Львова" вызваны в сборные своих стран для участия в международных матчах: люксембуржец Энес Махмутович, литовец Донатас Казлаускас, эстонец Мигкель Айнсалу, а Владимир Якимец - в украинскую "молодежку".
На данный момент клубы рассматривают две даты для того, чтобы сыграть перенесенный матч – 9 или 15 декабря.
После того, как клубы придут к общему решению, его должна утвердить УПЛ.
Отметим, что на данный момент "Львов" В турнирной таблице УПЛ занимает последнее место, в то время как "Минай" расположился на 12-й позиции.
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