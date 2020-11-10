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Перенесенный матч 1-го тура Львов - Минай состоится 9 или 15 декабря

Премьер-лига
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Поединок перенесен еще раз

Перенесенный матч 1-го тура Львов - Минай состоится 9 или 15 декабря
Новина українською

ФК "Львов" официально подтвердил, что поединок 1-го тура УПЛ с "Минаем", который из-за вспышки коронавируса в львовской команде был перенесен на 15 ноября, в этот день не состоится.

Все дело в том, что сразу три футболиста "Львова" вызваны в сборные своих стран для участия в международных матчах: люксембуржец Энес Махмутович, литовец Донатас Казлаускас, эстонец Мигкель Айнсалу, а Владимир Якимец - в украинскую "молодежку".

На данный момент клубы рассматривают две даты для того, чтобы сыграть перенесенный матч – 9 или 15 декабря.

После того, как клубы придут к общему решению, его должна утвердить УПЛ.

Отметим, что на данный момент "Львов" В турнирной таблице УПЛ занимает последнее место, в то время как "Минай" расположился на 12-й позиции.

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В статье: ФК Львов ФК Минай
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Источник:
ФК Львов

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