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Динамо после Классического получило несколько выходных
Соберутся на базе завтра
После матча с "Шахтером", который состоялся в воскресенье на "Олимпийском", игроки первой команды "
Работу команда планирует возобновить в четверг, 12 ноября. Утром в этот день игроки соберутся на базе в Конча-Заспе.
Напомним, целый ряд игроков первой команды выпал из тренировочного процесса, а также пропустит ближайшие матчи сборных из-за положительных тестов на COVID-19.
Следующий официальный матч «Динамо» предстоит сыграть в субботу, 21 ноября. Соперник «бело-синих» - новичок Премьер-лиги "Ингулец".
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