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Динамо после Классического получило несколько выходных

Премьер-лига
(1 голосов)

Соберутся на базе завтра

Динамо после Классического получило несколько выходных
Новина українською

После матча с "Шахтером", который состоялся в воскресенье на "Олимпийском", игроки первой команды "Динамо", не задействованные в национальных или молодежных сборных своих стран, получили несколько выходных дней.

Работу команда планирует возобновить в четверг, 12 ноября. Утром в этот день игроки соберутся на базе в Конча-Заспе.

Напомним, целый ряд игроков первой команды выпал из тренировочного процесса, а также пропустит ближайшие матчи сборных из-за положительных тестов на COVID-19.

Следующий официальный матч «Динамо» предстоит сыграть в субботу, 21 ноября. Соперник «бело-синих» - новичок Премьер-лиги "Ингулец".

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Классическое дерби Динамо - Шахтёр
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Источник:
Динамо

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