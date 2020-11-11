Динамо после Классического получило несколько выходных

После матча с "Шахтером", который состоялся в воскресенье на "Олимпийском", игроки первой команды " Динамо ", не задействованные в национальных или молодежных сборных своих стран, получили несколько выходных дней.

Работу команда планирует возобновить в четверг, 12 ноября. Утром в этот день игроки соберутся на базе в Конча-Заспе.

Напомним, целый ряд игроков первой команды выпал из тренировочного процесса, а также пропустит ближайшие матчи сборных из-за положительных тестов на COVID-19.

Следующий официальный матч «Динамо» предстоит сыграть в субботу, 21 ноября. Соперник «бело-синих» - новичок Премьер-лиги "Ингулец".