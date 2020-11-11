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Левандовски: Переход Элано в Манчестер Сити произошел после ссоры с Луческу
Польский тренер Мариуш Левандовски, в прошлом - игрок "
После одного матча он сразу на стадионе поссорился с Луческу. Тренер отправил его играть за дубль. Элано показал характер.
Сказал, что не будет там выступать. Мол, в моем контракте не прописано, что я должен играть за дубль.
На следующий день бразилец не пришел на тренировку второй команды. Конфликт длится один, второй, третий день, а потом читаем, что Элано переходит в "Манчестер Сити". Начали между собой шутить - может также пойти на конфликт, чтобы оформить трансфер?
Напомним, что Элано выступал за "Шахтер" в 2004-2007 годах, а в "Манчестер Сити" - в 2007-2009.
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