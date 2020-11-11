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Левандовски: Переход Элано в Манчестер Сити произошел после ссоры с Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)
Левандовски: Переход Элано в Манчестер Сити произошел после ссоры с Луческу
Новина українською

Польский тренер Мариуш Левандовски, в прошлом - игрок "Шахтера", рассказал историю о переходе бразильца Элано в "Манчестер Сити", она началась с ссоры с Мирчей Луческу.

После одного матча он сразу на стадионе поссорился с Луческу. Тренер отправил его играть за дубль. Элано показал характер.

Сказал, что не будет там выступать. Мол, в моем контракте не прописано, что я должен играть за дубль.

На следующий день бразилец не пришел на тренировку второй команды. Конфликт длится один, второй, третий день, а потом читаем, что Элано переходит в "Манчестер Сити". Начали между собой шутить - может также пойти на конфликт, чтобы оформить трансфер?

Напомним, что Элано выступал за "Шахтер" в 2004-2007 годах, а в "Манчестер Сити" - в 2007-2009.

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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
11.11.2020 в 09:33
И что, он заиграл в МС? Зазвездился чувачок - и вовремя слили, пока не сдулся еще в Шахте. Через два года всего в 28 лет его МС почему-то слил в Галатасарай. И там он за год аж три гола забил, и оттуда погнали - и после этого поехал бананы собирать в родную бразилию.
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