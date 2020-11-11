Левандовски: Переход Элано в Манчестер Сити произошел после ссоры с Луческу

Польский тренер Мариуш Левандовски, в прошлом - игрок " Шахтера ", рассказал историю о переходе бразильца Элано в "Манчестер Сити", она началась с ссоры с Мирчей Луческу.

После одного матча он сразу на стадионе поссорился с Луческу. Тренер отправил его играть за дубль. Элано показал характер.

Сказал, что не будет там выступать. Мол, в моем контракте не прописано, что я должен играть за дубль.

На следующий день бразилец не пришел на тренировку второй команды. Конфликт длится один, второй, третий день, а потом читаем, что Элано переходит в "Манчестер Сити". Начали между собой шутить - может также пойти на конфликт, чтобы оформить трансфер?