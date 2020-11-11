  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер будет отдыхать дольше, чем Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер будет отдыхать дольше, чем Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Победили же

Шахтер будет отдыхать дольше, чем Динамо
Новина українською

После победы над "Динамо" в матче 9-го тура чемпионата Украины "Шахтер" получил 5 выходных.

В клубном футболе очередная пауза, связанная с играми сборных. Следующий матч "оранжево-черные" проведет 21 ноября с "Александрией". Поэтому тренерский штаб "Шахтера" предоставил футболистам сразу 5 выходных.

Однако не все "горняки" отдыхают. 10 игроков отправились в национальные сборные Украины, Грузии и Израиля, 4 - к олимпийской команде Бразилии, 3 - к украинской молодежке. Травмированные занимаются по индивидуальным программам восстановления.

"Шахтер" возобновит тренировки за неделю до следующего поединка - в субботу, 14 ноября, в загородном комплексе "Святошин".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Шахтар

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 09:28
Вот это жесть!!!! Как же так можно??? )))))))))))))))))))
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
11.11.2020 в 08:57
Це зрада!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...