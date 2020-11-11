Шахтер будет отдыхать дольше, чем Динамо

После победы над "Динамо" в матче 9-го тура чемпионата Украины " Шахтер " получил 5 выходных.

В клубном футболе очередная пауза, связанная с играми сборных. Следующий матч "оранжево-черные" проведет 21 ноября с "Александрией". Поэтому тренерский штаб "Шахтера" предоставил футболистам сразу 5 выходных.

Однако не все "горняки" отдыхают. 10 игроков отправились в национальные сборные Украины, Грузии и Израиля, 4 - к олимпийской команде Бразилии, 3 - к украинской молодежке. Травмированные занимаются по индивидуальным программам восстановления.

"Шахтер" возобновит тренировки за неделю до следующего поединка - в субботу, 14 ноября, в загородном комплексе "Святошин".