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Шахтер будет отдыхать дольше, чем Динамо
Победили же
После победы над "Динамо" в матче 9-го тура чемпионата Украины "
В клубном футболе очередная пауза, связанная с играми сборных. Следующий матч "оранжево-черные" проведет 21 ноября с "Александрией". Поэтому тренерский штаб "Шахтера" предоставил футболистам сразу 5 выходных.
Однако не все "горняки" отдыхают. 10 игроков отправились в национальные сборные Украины, Грузии и Израиля, 4 - к олимпийской команде Бразилии, 3 - к украинской молодежке. Травмированные занимаются по индивидуальным программам восстановления.
"Шахтер" возобновит тренировки за неделю до следующего поединка - в субботу, 14 ноября, в загородном комплексе "Святошин".
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