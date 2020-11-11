Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В состав Колоса после травм вернулись двое игроков, в лазарете - один
В субботу сыграют двусторонку со своей молодежкой
Главный тренер "
14 ноября проведем спарринг со своим молодежным составом. Уже занимаются в общей группе Евгений Задоя и Владислав Емец, которые были травмированы и не смогли помочь в последнем календарном поединке с "Днепром-1".
А вот Денис Костышин еще находится под опекой медперсонала "Колоса". Надеюсь, что во время паузы в чемпионате мы выполним все из запланированного и на финише первой части сезона не разочарует своих болельщиков.
В 10 туре УПЛ "Колос" 22 ноября сыграет на выезде с "Ворсклой".
Популярное сейчас
- Польша - Украина: когда и где смотреть онлайн матч национальных сборных
- Денис Попов испугался Хачериди, когда впервые его увидел
- Роналду едет во Францию? Ювентус и Пари Сен-Жермен могут совершить обмен звездами
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку