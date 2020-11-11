В состав Колоса после травм вернулись двое игроков, в лазарете - один

Главный тренер " Колоса " Руслан Костышин сообщил о том, как его команда заполнит.

14 ноября проведем спарринг со своим молодежным составом. Уже занимаются в общей группе Евгений Задоя и Владислав Емец, которые были травмированы и не смогли помочь в последнем календарном поединке с "Днепром-1".

А вот Денис Костышин еще находится под опекой медперсонала "Колоса". Надеюсь, что во время паузы в чемпионате мы выполним все из запланированного и на финише первой части сезона не разочарует своих болельщиков.