  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В состав Колоса после травм вернулись двое игроков, в лазарете - один
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В состав Колоса после травм вернулись двое игроков, в лазарете - один

Премьер-лига
(1 голосов)

В субботу сыграют двусторонку со своей молодежкой

В состав Колоса после травм вернулись двое игроков, в лазарете - один
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин сообщил о том, как его команда заполнит.

14 ноября проведем спарринг со своим молодежным составом. Уже занимаются в общей группе Евгений Задоя и Владислав Емец, которые были травмированы и не смогли помочь в последнем календарном поединке с "Днепром-1".

А вот Денис Костышин еще находится под опекой медперсонала "Колоса". Надеюсь, что во время паузы в чемпионате мы выполним все из запланированного и на финише первой части сезона не разочарует своих болельщиков.

В 10 туре УПЛ "Колос" 22 ноября сыграет на выезде с "Ворсклой".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Костышин Евгений Задоя Денис Костышин Колос (Ковалевка) Владислав Емец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...